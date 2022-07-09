Артисты «Дома офицеров» дали праздничный концерт

09.07.2022 | 16:30

На площадке у «Дома офицеров» под открытым небом отметили День семьи, любви и верности.

Творческие коллективы центра культурного развития приняли участие в общем концерте. Артисты разного возраста предстали перед горожанами. Для юных пензенцев провели конкурс рисунков.

«В развлекательной программе мы попытались совместить и песни, и танцы, и активность со зрителями, чтобы все были задействованы и получили максимальное удовольствие от мероприятия», - рассказал главный режиссер ЦКР «Дом офицеров» Дмитрий Кабунин.

Леонид Пронькин из танцевально-спортивного клуба «Альфа» для выступления на свежем воздухе подготовил один номер.

«Танец из латиноамериканской программы, очень красивый. Самое сложное в движениях - «выбивать» колени», - пояснил участник праздника.

Гостям предлагали поучаствовать в мастер-классе. Любой желающий мог изготовить символ праздника - ромашку.