Пензенцам рассказали, куда можно пожаловаться на духоту в маршрутках

08.07.2022 | 17:01

Пассажирам в маршрутках Пензы из-за жаркой погоды становится душно. На это пожаловалась горожанка Нина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Окна не открываются, кондиционеры не работают», - возмутилась женщина.

Духота плохо сказывается на самочувствии пассажиров, поездки в маршрутках становятся некомфортными.

На жалобу женщины ответил представитель областного правительства. Он посоветовал в случае духоты обратиться к водителю маршрутного такси с просьбой открыть люк или форточку, включить кондиционер.

«В дальнейшем при выявлении нарушений необходимо обратить внимание на дату, время, место, номер маршрута и регистрационный знак транспортного средства для последующей передачи информации в транспортную компанию для проведения служебного расследования», - рекомендовали пензячке.

Данные и жалобу можно направить на электронную почту gku_oppo@mail.ru или позвонить в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» по номерам: 8 (8412) 98-37-12, 98-47-44.