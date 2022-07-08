Общество

Пензенцам рассказали, куда можно пожаловаться на духоту в маршрутках

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Пассажирам в маршрутках Пензы из-за жаркой погоды становится душно. На это пожаловалась горожанка Нина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Окна не открываются, кондиционеры не работают», - возмутилась женщина.

Духота плохо сказывается на самочувствии пассажиров, поездки в маршрутках становятся некомфортными.

На жалобу женщины ответил представитель областного правительства. Он посоветовал в случае духоты обратиться к водителю маршрутного такси с просьбой открыть люк или форточку, включить кондиционер.

«В дальнейшем при выявлении нарушений необходимо обратить внимание на дату, время, место, номер маршрута и регистрационный знак транспортного средства для последующей передачи информации в транспортную компанию для проведения служебного расследования», - рекомендовали пензячке.

Данные и жалобу можно направить на электронную почту gku_oppo@mail.ru или позвонить в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» по номерам: 8 (8412) 98-37-12, 98-47-44.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Хватит смешить народ. Какие кондиционеры в маршрутках?

Гость||

В скотовозках ездят вонючие буртасы. Естественно там духота и вонища.

Гость||

А скоро еще и стоимость проезда поднимут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцам рассказали, куда можно пожаловаться на духоту в маршрутках
Жаловаться на духоту в маршрутке это как пожаловаться на темноту в гробе.

Гость||

Московские троллейбусы от которых кстати добровольно отказались по вине Белозерцева были снабжены кондиционером. Повезло Саратову. А вы утритесь.

Гость||

Так окна не открывают такие же бабки как ты!

Гость||

Опять всех в Спортлото отправили!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На жалобу женщины ответил представитель областного правительства. Он посоветовал в случае духоты обратиться к водителю маршрутного такси с просьбой открыть люк или форточку, включить кондиционер.
penzainform.ru писал(a):
На жалобу женщины ответил представитель областного правительства. Он посоветовал в случае духоты обратиться к водителю маршрутного такси с просьбой включить кондиционер.
Сразу видно "близость" чинуши к народу. Он маршрутку видел только из окна персонального авто.

Гость||

Вот что за ответы?! Они че там курили?! Какие кондиционеры в маршрутках!?!?!?!?!

Гость||

У представителя областного правительства фамилия и должность есть?

Гость||

Во многих маршрутках окна со сплошными стёклами, не предназначенные для открывания.

Гость||

Недовольным жаркой погодой и духотой - жаловаться в Небесную канцелярию!

Гость||

Люди страдают также от жары и пыли на улицах. Где поливальные машины???

Гость||

Гость писал(a):

У представителя областного правительства фамилия и должность есть?
А смысл разговаривать с прокладкой ? Всё равно все решают Николай Кривозубов и Олег Фомин.

Гость||

Гость писал(a):

Где поливальные машины???
Каждый день на Пушкина катаются.

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Имя: Гость
Комментарий:

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