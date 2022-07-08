Общество

Известный пензенский риелтор оценил Спутник

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Известный эксперт в области недвижимости Дмитрий Комаров, который уже несколько лет является жителем Города Спутника, рассказал, почему в свое время выбрал этот микрорайон.

«Для семьи искали кирпичный дом. Тогда Спутник только начинал развиваться. Сейчас я только рад своему выбору. Здесь много появилось дополнительных развлечений для детей и для взрослых. Классное место, классный район! Здесь жить действительно удобно, - подчеркнул Дмитрий Комаров. - А больше всего привлекает энергетика людей. Здесь постоянно видишь улыбки, не чувствуешь одиночества. И это я говорю не как риелтор, а как житель Города Спутника».

Городу Спутнику исполняется 15 лет. Сегодня в нем проживает 45 тысяч человек, и для каждого этот район особенный. В будущем Спутник продолжит развиваться усилиями застройщика - холдинга «Термодом».

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