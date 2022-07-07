Православные пензенцы почтили память Иоанна Крестителя

07.07.2022 | 19:14

Само появление его на свет уже было чудом, потому что младенец родился в бездетной семье престарелых Захарии и Елизаветы, которые уже и не надеялись обзавестись наследником. Он упоминается в первой главе Евангелия от Луки и считается последним из величайших пророков. Иоанн Креститель - человек, предсказавший пришествие Мессии.

«Он рождается за пять месяцев до Иисуса Христа, и мы называем его Предтечей, то есть «пред Иисусом». А Крестителем называем, потому что он окрестил в водах иорданских Спасителя мира», - рассказал клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы Алексей Асташкин.

Иоанн Креститель - самый почитаемый христианский святой после Богородицы. В церковном календаре - всего лишь три праздника, посвященных Рождеству: в честь Иисуса, Девы Марии, третий относится к Предтече.

Когда ему исполнилось 30, Господь повелел Иоанну выйти к людям и проповедовать пришествие Христа. На реке Иордан, где иудеи совершали религиозные омовения, он рассказывал народу об Иисусе и почему нужно в него верить.

Гибель пророка стала трагичной. Он выступал против кровосмесительной связи царя Ирода Антипы и Иродиады. Правитель заключил Иоанна в темницу. Однажды на пиру в награду за свой танец дочь Иродиады Саломея, подговоренная матерью, попросила у царя голову пророка, после чего Иоанн был казнен.

Рождество Предтечи совпадает с народным праздником Ивана Купалы. В старину считалось, что в этот день человек способен творить чудеса своими руками. На Руси юноши и девушки открывали купальный сезон, гадали на сплетенных из цветов венках, прыгали через костер для очищения души, а также собирали целебные и волшебные травы и искали мифический цветок папоротника.