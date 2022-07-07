Общество

Православные пензенцы почтили память Иоанна Крестителя

Печать
Telegram

Само появление его на свет уже было чудом, потому что младенец родился в бездетной семье престарелых Захарии и Елизаветы, которые уже и не надеялись обзавестись наследником. Он упоминается в первой главе Евангелия от Луки и считается последним из величайших пророков. Иоанн Креститель - человек, предсказавший пришествие Мессии.

«Он рождается за пять месяцев до Иисуса Христа, и мы называем его Предтечей, то есть «пред Иисусом». А Крестителем называем, потому что он окрестил в водах иорданских Спасителя мира», - рассказал клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы Алексей Асташкин.

Иоанн Креститель - самый почитаемый христианский святой после Богородицы. В церковном календаре - всего лишь три праздника, посвященных Рождеству: в честь Иисуса, Девы Марии, третий относится к Предтече.

Когда ему исполнилось 30, Господь повелел Иоанну выйти к людям и проповедовать пришествие Христа. На реке Иордан, где иудеи совершали религиозные омовения, он рассказывал народу об Иисусе и почему нужно в него верить.

Гибель пророка стала трагичной. Он выступал против кровосмесительной связи царя Ирода Антипы и Иродиады. Правитель заключил Иоанна в темницу. Однажды на пиру в награду за свой танец дочь Иродиады Саломея, подговоренная матерью, попросила у царя голову пророка, после чего Иоанн был казнен.

Рождество Предтечи совпадает с народным праздником Ивана Купалы. В старину считалось, что в этот день человек способен творить чудеса своими руками. На Руси юноши и девушки открывали купальный сезон, гадали на сплетенных из цветов венках, прыгали через костер для очищения души, а также собирали целебные и волшебные травы и искали мифический цветок папоротника.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 
Гость||

ну почтити и почтили зачем об этом писать, религиозные обряды вещь вообще почти интимная

Гость||

Гость писал(a):

религиозные обряды вещь вообще почти интимная
Интим на обзор вероятно приносит прибыль?

Гость||

а про мусульман чаво не пишуть? у них кааие праздники? а у иудеев? что за дискриминаыия?

Гость||

ивана-купала вроде языческий праздник, что за чепуху тут накатали?

Гость||

с днем Ивана Купалы

Гость||

Что опять ни одного человека, реклама

Гость||

Храм в центре Москвы на Большой Ордынке загорелся из-за молнии.

Гость||

Религия манипулирует человеком.

Гость||

Даже Иегова хочет уничтожить торговые центры ЗАО рпц

Гость||

Гость писал(a):

ивана-купала вроде языческий праздник, что за чепуху тут накатали?
попы уже и этот праздник себе приписали

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте