Спутник принял первенство России по плаванию на открытой воде

01.07.2022 | 16:39

Город Спутник - место, где проходят десятки самых разных спортивных мероприятий в год: от семейных стартов до крупных всероссийских состязаний. 30 июня здесь открылось первенство России по плаванию на открытой воде.

Соревнования в Спутнике впервые посетил президент Всероссийской федерации плавания, 4-кратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен Владимир Сальников.

«Место здесь привлекательное и интересное: есть все, чтобы проводить соревнования самого высокого уровня. Удается создать атмосферу спортивного праздника, который интересен всем», - отметил почетный гость.

«Отдельную благодарность хочется выразить Рафику Ибрагимову за созданные здесь условия. Конечно, есть планы международного сотрудничества, есть планы провести здесь этап Кубка мира», - сообщила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

Все дни соревнований прошли на пляже Города Спутника. Пловцы вступили в борьбу за медали на дистанциях 5, 7,5 и 10 километров и в эстафете 4×1250 метров.