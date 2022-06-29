Приставы рассказали пензенцам о новом законе и тезках-должниках

29.06.2022 | 19:54

Двойники должников могут больше не переживать за то, что с их счета спишут деньги или наложат арест на автомобиль. Вступил в силу новый закон, который позволяет избежать ошибок с установлением лица, в отношении которого возбуждено производство.

«В заявлении о выдаче судебного приказа, в самом судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника (это СНИЛС, ИНН, ОГРН), серия и номер документа, удостоверяющего личность, и серия и номер водительского удостоверения», - сообщила заместитель руководителя УФССП России по Пензенской области Наталья Платонова.

В области проживает несколько человек, которые оказались в затруднительной ситуации из-за того, что в других регионах у них есть тезки-должники. Так, Ольге Павловой из Белинского района в этом году пришлось доказывать, что она - это она и никаких кредитов и долгов в помине нет.

«Увидела в «Госуслугах» арест на бансковские счета и запрет на выезд из Российской Федерации. Обратившись в отдел судебных приставов, сразу успокоилась», - рассказала жительница Белинского района.

Теперь еще на стадии рассмотрения пристав может запрашивать идентификаторы, чтобы избежать путаницы с должниками.

«В случае отсутствия указанных сведений в исполнительном документе, направленном для принудительного исполнения в службу судебных приставов, он будет возвращаться в выдавший его орган для надлежащего оформления», - пояснила Наталья Платонова.

Граждане навсегда забудут о своих двойниках, попавших в базу данных должников.