Пензенцам рассказали, как получить максимум пользы от черешни

29.06.2022 | 13:14

Пензенцам рассказали, как выбирать, обрабатывать и хранить черешню, чтобы получить максимум пользы. Рекомендации дали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

«Статистика показывает, что потребление черешни и вишни в России ежегодно растет. Примерно 90% этих ягод созревает в частных хозяйствах, а это значит, что подавляющий объем черешни не поступает в продажу. Но и торговые сети стараются нарастить объемы: по прогнозам, в 2024 году россияне купят 237,7 тыс. тонн черешни и вишни, что на 19% больше, чем в 2019 году», - сообщается на официальном сайте РПН.

Польза черешни заключается в том, что она выводит лишнюю жидкость, запускает процессы жиросжигания, очищает кожу, улучшает память и сон.

«Черешня обладает низкой калорийностью: всего 50-56 ккал на 100 г продукта. При этом в ней содержится меньше кислот, чем в ее ближайшей родственнице вишне. Поэтому черешню понемногу можно есть даже тем, кто страдает изжогой. В этой ягоде достаточно много витамина С - съев 100 г черешни, вы покроете 20% суточной потребности организма. А минеральный состав ягоды словно специально создан для укрепления пошатнувшегося за зиму иммунитета: в черешне есть и магний, и марганец, и железо, а также медь, калий и кальций», - уточнили в РПН.

Также черешня снимает спазмы и улучшает кровообращение в мышцах, препятствует развитию опухолевых процессов, способствует улучшению работы сердца, нормализует пищеварение.

Полезны и плодоножки. Отвар, приготовленный из них, обладает сильным мочегонным действием, выводит из организма излишки вредной для суставов мочевины и солей мочевой кислоты. Он ускоряет обмен веществ и способствует быстрому жиросжиганию.

«Ограничения по употреблению черешни немногочисленны. Медики не советуют употреблять сладкие сорта при диабете. А темных сортов лучше избегать аллергикам. Черешню не стоит употреблять страдающим гастритом с повышенной кислотностью, особенно в период обострения. Для здоровых людей ограничение по количеству черешни составляет 300-400 г за один прием: большая порция может стать причиной диареи», - предупредили специалисты.

Покупать черешню лучше всего в магазинах или на официальных рынках, где ведется санитарный контроль. Стоит расспросить о месте происхождения черешни, условиях ее выращивания, потребовать у продавца документы, подтверждающие безопасность и качество продукта.

«Лучший период для покупки черешни - с конца июня по середину июля. Чтобы выбрать хорошую черешню, внимательно присмотритесь к ней. Ягода должна быть чистая, гладкая и блестящая, без дефектов, с упругой и плотной мякотью. Обязательно наличие плодоножки (хвостика). У хорошей ягоды она будет зеленой, свежей и эластичной.

Если плодоножки нет - это плохой знак. Через место ее прикрепления в ягоды проникают вредные бактерии и микробы. Если хвостики ломкие и потемневшие, значит, ягоды собраны давно и могут быть неприятны на вкус. Избегайте покупки матовых, мягких ягод - эти признаки говорят, что черешня перезрела или даже начала портиться», - предостерегли сотрудники управления.

Черешню нужно обязательно помыть во избежание отравлений, ротавирусной инфекции, сальмонеллеза и паразитарных заболеваний. Использовать для этого горячую воду или кипяток нет смысла. После мытья ягоды нужно хорошо высушить.

«Черешню можно хранить в холодильнике до десяти дней. Лучше всего хранится темная черешня с черешками. Светлые и ранние сорта, а также ягоды без черешков лучше съедать сразу. Для хранения лучше всего подходят бумажные пакеты или пластиковые контейнеры. Помните, что черешню, предназначенную на хранение, нельзя мыть. Также соблюдайте правило продуктового соседства: позаботьтесь, чтобы рядом с черешней не оказались фрукты, выделяющие этилен (бананы или яблоки), иначе ягоды быстро портятся», - заключили специалисты.