Жителей и гостей Пензенской области ждет праздник Акатуй

В субботу, 2 июля, в селе Неверкино состоится межрегиональный фестиваль чувашской культуры Акатуй.
Праздник откроется в 11:00. Гостей ждут выставка прикладного народного творчества, блюда национальной кухни, мастер-классы и соревнования по борьбе керешу.
Перед зрителями выступят как местные участники художественной самодеятельности, так и приглашенные чувашские творческие коллективы и солисты.
С 14:00 в концертной программе Дня чувашской культуры выступят артисты Вячеслав Харитонов, Валерий Клементьев и Алексей Шадриков.
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эх, суп трататуй, кому птичка,кому...