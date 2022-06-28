Жителей и гостей Пензенской области ждет праздник Акатуй

28.06.2022 | 16:15

В субботу, 2 июля, в селе Неверкино состоится межрегиональный фестиваль чувашской культуры Акатуй.

Праздник откроется в 11:00. Гостей ждут выставка прикладного народного творчества, блюда национальной кухни, мастер-классы и соревнования по борьбе керешу.

Перед зрителями выступят как местные участники художественной самодеятельности, так и приглашенные чувашские творческие коллективы и солисты.

С 14:00 в концертной программе Дня чувашской культуры выступят артисты Вячеслав Харитонов, Валерий Клементьев и Алексей Шадриков.