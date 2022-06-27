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Общество

В Пензе строят новую дорогу длиной более километра

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К маю 2023 года в Пензе появится новая дорога протяженностью более 1 км. На улице Бутузова в Дальнем Арбекове сделают две полосы для транспорта и тротуары для пешеходов.

«Ширина проезжей части составит семь метров, тротуаров - по два метра, ширина зеленой зоны между тротуаром и проезжей частью достигнет одного метра. В рамках обеспечения безопасности проектом предусмотрена установка барьерных ограждений и дорожных знаков, а также нанесение разметки», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Длина участка - 1 127 метров. Сейчас подрядчик обустраивает земляное полотно, началась прокладка ливневой канализации. Согласно контракту, работы должны завершить до конца апреля 2023 года.

Улица Бутузова появилась в Пензе в 2014 году. Расположена она между улицей 65-летия Победы и прудом у шестой городской больницы.

Сергей Михайлович Бутузов был первым секретарем Пензенского обкома коммунистической партии с 1952 по 1961 год. При нем строились крупные пензенские заводы, г. Заречный. Начиналось развитие промышленности и сельского хозяйства.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото № 1 и 2 - penza-gorod.ru
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Гость||

Зато они нам Агутина с варум заказали и салют ище на свой юбилей. Норм чо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ширина зеленой зоны между тротуаром и проезжей частью достигнет одного метра
Зеленая зона подразумевает деревья, но судя по всему на такой "гигантской" ширине только траву газонную уместят...

Гость||

Сергей Михайлович Бутузов при котором строились ЗАВОДЫ и развивалась ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, был бы сильно обескуражен, узнав каким сейчас достижением в Пензе преподносится строительство дороги протяжённостью, страшно представить, длиною более КИЛОМЕТРА!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

К маю 2023 года в Пензе появится новая дорога
Или не появится.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Дальнем Арбекове
penzainform.ru писал(a):
в Дальнем Арбекове
В Дальнем АрбековО, дурачье безграмотное.

Гость||

Гость писал(a):

Сергей Михайлович Бутузов при котором строились ЗАВОДЫ и развивалась ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, был бы сильно обескуражен, узнав каким сейчас достижением в
Да-да, и настроил такого говна, которое оказалось в итоге никому не нужным...

Гость||

Гость писал(a):

и настроил такого говна, которое оказалось в итоге никому не нужным...
причем, за счет народа и трудом народа.

Гость||

Обескуражен - это мягко сказано.

Гость||

Гость писал(a):

но доберется!!!
мечтай-мечтай

Гость||

Гость писал(a):

В Дальнем АрбековО, дурачье безграмотное.
тебя в евграфовО надо, будешь там наполеонам про арбековО лекции читать после галоперидола

Гость||

Гость писал(a):

мечтай-мечтай
купил квартирку у этих гнид?)

Гость||

про некупленную прокуратуру смешно. до чего же наивные аборигены...

Гость||

Гость писал(a):

про некупленную прокуратуру смешно
Надежда именно на прокуратуру РФ. Обращение готовится, материалов достаточно (начиная с уничтожения сквера напротив Современника и далее, заканчивая вовлеченность пензенских чиновников в "бизнес") - посмотрим!

Гость||

Гость писал(a):

Зеленая зона подразумевает деревья, но судя по всему на такой "гигантской" ширине только траву газонную уместят...
Естественно. У новостроек и газон нынче редкость , для деревьев вообще места нет.

Гость||

Наивные пензяки!Какая вам прокуратура и проверки, сидите тихо и не отсвечивайте. И запомните старую народную мудрость - "Ворон ворону глаз не выклюет". Вас забыли спросить, как бюджетные деньги тратить.

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Имя: Гость
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