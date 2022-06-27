В Пензе строят новую дорогу длиной более километра

27.06.2022 | 09:37

К маю 2023 года в Пензе появится новая дорога протяженностью более 1 км. На улице Бутузова в Дальнем Арбекове сделают две полосы для транспорта и тротуары для пешеходов.

«Ширина проезжей части составит семь метров, тротуаров - по два метра, ширина зеленой зоны между тротуаром и проезжей частью достигнет одного метра. В рамках обеспечения безопасности проектом предусмотрена установка барьерных ограждений и дорожных знаков, а также нанесение разметки», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Длина участка - 1 127 метров. Сейчас подрядчик обустраивает земляное полотно, началась прокладка ливневой канализации. Согласно контракту, работы должны завершить до конца апреля 2023 года.

Улица Бутузова появилась в Пензе в 2014 году. Расположена она между улицей 65-летия Победы и прудом у шестой городской больницы.

Сергей Михайлович Бутузов был первым секретарем Пензенского обкома коммунистической партии с 1952 по 1961 год. При нем строились крупные пензенские заводы, г. Заречный. Начиналось развитие промышленности и сельского хозяйства.