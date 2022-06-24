Общество

Пензенцам рассказали, как не потеряться в лесу

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Популярные в народе дары леса способны загипнотизировать. Неожиданно выскакивая то тут, то там, они увлекают человека все дальше и дальше вглубь непроходимой чащи. В Пензенской области все больше жителей отправляется за город по грибы, по ягоды. Но не все могут найти дорогу домой.

«Мы слышим всегда одно и то же: я этот лес хорошо знаю, я в него с детства хожу, я в нем никогда раньше не терялся. Человек увлекается, например, собирая грибы, по какой-то полянке пошел, голову поднял - оп! - и уже местность незнакомая. Испугался, адреналин подскочил, начал метаться - и все, потерялся», - пояснила координатор ПСО «Лиза Алерт» Пензенской области Наталья Аникина.

Не стоит забывать о том, что лес сам по себе изменчив. Во многих массивах перестали следить за просеками. Если несколько лет назад там были тропинки, то теперь они исчезли. Время и ураганы сделали свое дело.

Один из популярных ориентиров, мох, может не сработать. Не всегда он растет на северной стороне дерева.

Отправляясь за грибами, необходимо быть подготовленным.

«Должна быть удобная яркая одежда, желательно непромокаемая, удобная обувь. С собой - телефон заряженный (сейчас у нас практически зон без связи нет), желательно карту и компас. Нож, спички, вода (обязательно) и какие-то продукты питания», - рассказал помощник начальника поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ Александр Стульников.

Для того чтобы не блуждать по лесу, существуют различные программы, офлайн-карты местности, приложения. Одно из них - «Я иду домой».

А если все-таки потерялись, нельзя ни в коем случае паниковать. Лучше поискать место, откуда видно солнце, и вспомнить, с какой стороны оно светило, когда заходили в лес.

Еще проще позвонить по телефону единой диспетчерской службы 112, а также можно обратиться за помощью к участникам поискового отряда «Лиза Алерт» - круглосуточно, номер 8 (800) 700-54-52. В обоих случаях подскажут, что нужно делать.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

На Духов день нельзя ходить в лес... леший насмехается.

Гость||

Не хрен ходить туда и не потеряешься!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Еще проще позвонить по телефону единой диспетчерской службы 112, а также можно обратиться за помощью к участникам поискового отряда «Лиза Алерт» - круглосуточно, номер 8 (800) 700-54-52. В обоих случаях подскажут, что нужно делать.
Реклама детишек иноагентов?

Гость||

Если Вы потерялись в лесу,то идите домой...

Гость||

..или постройте дом в лесу, чтобы далеко идти не пришлось

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области все больше жителей отправляется за город по грибы, по ягоды. Но не все могут найти дорогу домой.
Все смартфоны с GPS. Закачайте оффлайн карту местности. В чём проблема?

Гость||

На фото почему грибы такие скукоженные , подосиновики не первой молодости, в парилке побывали похоже .

Гость||

Гость писал(a):

Реклама детишек иноагентов?
Твои больные фантазии.

Гость||

18:51 Не каждый может скачать, это тебе молодцу легко и просто, а кому-то проблема, испариной весь покроется, а карты всё нет.

Гость||

Гость писал(a):

18:51 Не каждый может скачать, это тебе молодцу легко и просто, а кому-то проблема, испариной весь покроется, а карты всё нет.
Хватит считать старых людей глупыми, а тех кто дружит с техникой автоматически молодцами. Тьфу на тебя трижды!

Гость||

18:54

Ага, Германн узнал секрет, три карты, тройка, семёрка, туз, теперь он спокоен в лесу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для того чтобы не блуждать по лесу, существуют различные программы, офлайн-карты местности, приложения. Одно из них - «Я иду домой».
Ещё в 2007 году (!) на обычных кнопочных телефонах уже ставили GPS и была оффлайн-карта для приложения гугл мапс на ява.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

18:51 Не каждый может скачать, это тебе молодцу

> легко и просто, а кому-то проблема, испариной весь покроется, а карты всё

> нет.

Хватит считать старых людей глупыми, а тех кто дружит с

> техникой автоматически молодцами. Тьфу на тебя трижды!

--------------------------

Не плюйся или верблюдОм уже стал каракумским !?

Гость||

Хочу фильм с выбором развития сюжета. Дедок пошёл по грибы и зрителям предлагают выбрать кого он встретил в лесу:

1) Гопников;

2) Пьянь;

3) Жириновского;

4) Лосей;

5) Проституток;

6) Лешего;

7) Сталина;

8) Ленина;

9) Русалок;

10) Мотовилова.

Гость||

Гость писал(a):

Твои больные фантазии.
Больной тут только ты, заклинило тебя старик.

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Имя: Гость
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