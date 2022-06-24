Пензенцам рассказали, как не потеряться в лесу

24.06.2022 | 18:16

Популярные в народе дары леса способны загипнотизировать. Неожиданно выскакивая то тут, то там, они увлекают человека все дальше и дальше вглубь непроходимой чащи. В Пензенской области все больше жителей отправляется за город по грибы, по ягоды. Но не все могут найти дорогу домой.

«Мы слышим всегда одно и то же: я этот лес хорошо знаю, я в него с детства хожу, я в нем никогда раньше не терялся. Человек увлекается, например, собирая грибы, по какой-то полянке пошел, голову поднял - оп! - и уже местность незнакомая. Испугался, адреналин подскочил, начал метаться - и все, потерялся», - пояснила координатор ПСО «Лиза Алерт» Пензенской области Наталья Аникина.

Не стоит забывать о том, что лес сам по себе изменчив. Во многих массивах перестали следить за просеками. Если несколько лет назад там были тропинки, то теперь они исчезли. Время и ураганы сделали свое дело.

Один из популярных ориентиров, мох, может не сработать. Не всегда он растет на северной стороне дерева.

Отправляясь за грибами, необходимо быть подготовленным.

«Должна быть удобная яркая одежда, желательно непромокаемая, удобная обувь. С собой - телефон заряженный (сейчас у нас практически зон без связи нет), желательно карту и компас. Нож, спички, вода (обязательно) и какие-то продукты питания», - рассказал помощник начальника поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ Александр Стульников.

Для того чтобы не блуждать по лесу, существуют различные программы, офлайн-карты местности, приложения. Одно из них - «Я иду домой».

А если все-таки потерялись, нельзя ни в коем случае паниковать. Лучше поискать место, откуда видно солнце, и вспомнить, с какой стороны оно светило, когда заходили в лес.

Еще проще позвонить по телефону единой диспетчерской службы 112, а также можно обратиться за помощью к участникам поискового отряда «Лиза Алерт» - круглосуточно, номер 8 (800) 700-54-52. В обоих случаях подскажут, что нужно делать.