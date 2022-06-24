Общество

Для работников Пензастата организовали место отдыха

Печать
Telegram

В музее пензенской статистики после проведения Всероссийской переписи населения 2020 года появился новый экспонат. Недавно экспозицию перенесли в другое, более просторное и светлое помещение, что стало подарком сотрудникам Пензастата к их профессиональному празднику.

«В музее представлен главный наш документ - приглашение гражданского губернатора Панчулидзева на открытие Пензенского губернского статистического комитета», - сообщила заместитель начальника отдела Пензастата Ольга Лычкина.

Экспозиция делится на три части: царский, советский и современный периоды. Здесь и редкие фотографии, награды, образцы оборудования, а также исторические документы, предоставленные госархивом региона. Кроме того, сотрудникам Пензастата удалось восстановить имена всех руководителей учреждения.

Еще один подарок пензенским статистам - благоустроенная территория внутреннего двора, где организовали место отдыха. Помимо озеленения и альпийской горки, здесь создали небольшую лаундж-зону.

«Ее изюминкой стала экологичная скамья. Она намного долговечнее, не требует покраски и выполнена не из древесины. Это наш вклад в экологию», - отметила начальник отдела Пензастата Татьяна Хохлова.

Для производства скамейки статисты несколько месяцев собирали пластиковые крышки. В итоге удалось накопить 33,5 тысячи штук общим весом 67 килограммов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 
Гость||

У жилых домов оттяпали землицу и радуются.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Ее изюминкой стала экологичная скамья. Она намного долговечнее, не требует покраски и выполнена не из древесины. Это наш вклад в экологию», - отметила начальник отдела Пензастата Татьяна Хохлова.
Не боится лицемерить?а мусор у себя дома и все ее колеги куда выбрасывают не сортированный?Случаем не контейнер у дома а потом на отравляющую с 1958 года года свалку городскую у восточного кладбища?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Еще один подарок пензенским статистам - благоустроенная территория внутреннего двора, где организовали место отдыха. Помимо озеленения и альпийской горки, здесь создали небольшую лаундж-зону.
Это правильно перетруждаются циферки рисовать а шашлычок будет?А то в парке белинского уже нет места для мангала!

Гость||

Гость писал(a):

У жилых домов оттяпали землицу и радуются.
Где конкретика?

Гость||

Пензастат единственные смогли посчитать чёрный пассажирский поток в маршрутках. ФАС и суд не смогли. А вот Пензастат сразу всех на место поставил.

Гость||

Гость писал(a):

Пензастат единственные смогли посчитать чёрный пассажирский поток в маршрутках. ФАС и суд не смогли. А вот Пензастат сразу всех на место поставил.
Фас и суду ставили такую задачу?

Гость||

Гость писал(a):

Фас и суду ставили такую задачу?
Такую задачу ставили перевозчику и он ничего не смог документально подтвердить.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.06.2022 20:18|

Гость писал(a):

Фас и суду ставили такую задачу?

Такую задачу ставили перевозчику и он ничего не смог документально подтвердить.

Видимо смог раз Фас до сих пор цены пытается понизить или уже не пытается

Гость||

НЕ статисты, статистики. Хотя, скорее всего, автор прав

Гость||

Это их место работы. Почему там должно быть место отдыха? Куда смотрит прокуратура, если бюджетные работники отдыхают вместо работы?

А вообще слишком много новостей о статистике и ее молодящемся руководителе. Не дня без сми... Как девица без инстаграмма не может...Шеменев мудрее был и не ло такой степени зависим от внимания к своей персоне со стороны сми.

Гость||

Гость писал(a):

Видимо смог раз Фас до сих пор цены пытается понизить или уже не пытается
Не смог. Просто в рамках суда понижение цен не рассматривалось.

Гость||

Гость писал(a):

Видимо смог раз Фас до сих пор цены пытается понизить или уже не пытается

Не смог. Просто в рамках суда понижение цен не рассматривалось.

Значит не захотели и ни кто за это с них не спросит

Гость||

У них задача была отреагировать и штрафануть перевозчика, а для людей цены снизить-это нет, тьфу, в них задачи другие!

Гость||

Гость писал(a):

Это их место работы. Почему там должно быть место отдыха? Куда смотрит прокуратура, если бюджетные работники отдыхают вместо работы?
Есть обеденный перерыв. И в хороших компаниях есть зона отдыха для сотрудников. Не пишите чепуху.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте