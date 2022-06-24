Для работников Пензастата организовали место отдыха

24.06.2022 | 19:35

В музее пензенской статистики после проведения Всероссийской переписи населения 2020 года появился новый экспонат. Недавно экспозицию перенесли в другое, более просторное и светлое помещение, что стало подарком сотрудникам Пензастата к их профессиональному празднику.

«В музее представлен главный наш документ - приглашение гражданского губернатора Панчулидзева на открытие Пензенского губернского статистического комитета», - сообщила заместитель начальника отдела Пензастата Ольга Лычкина.

Экспозиция делится на три части: царский, советский и современный периоды. Здесь и редкие фотографии, награды, образцы оборудования, а также исторические документы, предоставленные госархивом региона. Кроме того, сотрудникам Пензастата удалось восстановить имена всех руководителей учреждения.

Еще один подарок пензенским статистам - благоустроенная территория внутреннего двора, где организовали место отдыха. Помимо озеленения и альпийской горки, здесь создали небольшую лаундж-зону.

«Ее изюминкой стала экологичная скамья. Она намного долговечнее, не требует покраски и выполнена не из древесины. Это наш вклад в экологию», - отметила начальник отдела Пензастата Татьяна Хохлова.

Для производства скамейки статисты несколько месяцев собирали пластиковые крышки. В итоге удалось накопить 33,5 тысячи штук общим весом 67 килограммов.