Пензенские подростки отправятся в лагеря помощниками вожатых

Несколько десятков активистов из средних и среднеспециальных учебных заведений собрались у Дома молодежи. В течение дня на первом областном форуме трудовых отрядов подростков ребята познакомились, прошли тренинги, пообщались с психологом и набрались опыта для грядущей стажировки.
«Это направление, в которое входят несовершеннолетние ребята с целью занятости и трудоустройства их, возможно, в детских лагерях Пензенской области», - сообщила куратор трудовых отрядов подростков отделения РСО Алина Олякова.
«Я ездил ребенком в лагерь, и там работала моя подруга стажером. Мне было интересно, почему она, будучи несовершеннолетней, работает наравне с вожатыми. Я не знал тогда, получает она деньги или нет, мне была интересна сама работа стажером. Поэтому я проникся этой тематикой и решил вступить в отряд», - пояснил участник I форума трудовых отрядов подростков Артем Волынский.
Идея организации такого направления, как трудовые отряды подростков, зародилась в конце прошлого десятилетия в лагере «Орленок», где собирались студенты. Речь шла о преемственных связях.
«Мы думаем о подрастающем поколении. Для нас очень важно, чтобы ребята в возрасте 14-17 лет обязательно попробовали себя, прошли определенную школу студенческих отрядов, чтобы потом быть более опытными, чтобы правильно принимать решения с позиции куда поступать, кем после окончания того или иного колледжа становиться», - отметил руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Артем Колобов.
За минувшие годы в трудовые отряды подростков вступили сотни юных активистов. Летом многие попробуют себя в качестве помощников вожатых. Кому-то даже повезет отправиться в лагеря на черноморском побережье.
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Пока Путин не готов дать приказ подрывать дома в РФ. Но без масштабной провокации он не сможет решить вопрос мобилизации
Зачем россияне обстреливают свою территорию?
Сегодня россияне в очередной раз обстреляли свою деревню. И традиционно после страшных обстрелов нет убитых.
Но прежде чем мы попытаемся понять, зачем РФ это делает, надо понять один важный момент: Путин очень боится повторения истории с подрывом в Москве трех домов на Каширском шоссе перед второй чеченской войной. И боится не из-за смерти людей, а из-за того, что многие скажут, что это провокация самой ФСБ, как и на Каширке. Но еще больше людей спросит: где же наше расхваленное ФСБ. Именно поэтому РФ упражняется в примитивных провокациях на границе.
Зачем эти провокации?
1. Россияне хотят смотреть на войну в телевизоре, но совсем не хотят идти воевать. Сейчас российская пропаганда пытается накачать СМИ историями о том, что нужно идти воевать, и готовит к мобилизации. И именно поэтому делаются эти провокации.
2. В РФ один из ключевых вопросов, который существует, – это вопрос: "А зачем это нам?" И этот вопрос будет все громче возникать, чем больше будет ухудшаться жизнь в РФ. Поэтому это игра не только в сегодняшний день, но и на будущее. Псевдообстрелы своей территории нужны, чтобы держать в тонусе народ и завтра, и послезавтра.
А теперь давайте вернемся к Каширскому шоссе. Без масштабной провокации на своей территории РФ не сможет решить ни вопрос мобилизации, ни объяснить своему среднему классу ухудшение жизни уже сегодня.
Пока выглядит так, что Путин не готов дать приказ о подрывах своих домов. И пока это хорошая новость.
"Войска РФ получили задание собрать и доставить на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей обломки сбитых украинских «Байракторов» и вертолетов. ФСБ и Минобороны РФ готовят масштабные провокации на этих территориях со взрывами на объектах гражданской инфраструктуры и в жилых массивах.
Режим Путина объявит виновными в «терактах» украинские вооруженные силы, а на месте «терактов» найдут обломки украинской авиационной техники, якобы «сбитой» российской противовоздушной обороной.
Из отдельных населенных пунктов приграничных с Украиной областей РФ уже произведена организованная эвакуация", - журналист Дени