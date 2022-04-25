Пензенские подростки отправятся в лагеря помощниками вожатых

25.04.2022 | 20:03

Несколько десятков активистов из средних и среднеспециальных учебных заведений собрались у Дома молодежи. В течение дня на первом областном форуме трудовых отрядов подростков ребята познакомились, прошли тренинги, пообщались с психологом и набрались опыта для грядущей стажировки.

«Это направление, в которое входят несовершеннолетние ребята с целью занятости и трудоустройства их, возможно, в детских лагерях Пензенской области», - сообщила куратор трудовых отрядов подростков отделения РСО Алина Олякова.

«Я ездил ребенком в лагерь, и там работала моя подруга стажером. Мне было интересно, почему она, будучи несовершеннолетней, работает наравне с вожатыми. Я не знал тогда, получает она деньги или нет, мне была интересна сама работа стажером. Поэтому я проникся этой тематикой и решил вступить в отряд», - пояснил участник I форума трудовых отрядов подростков Артем Волынский.

Идея организации такого направления, как трудовые отряды подростков, зародилась в конце прошлого десятилетия в лагере «Орленок», где собирались студенты. Речь шла о преемственных связях.

«Мы думаем о подрастающем поколении. Для нас очень важно, чтобы ребята в возрасте 14-17 лет обязательно попробовали себя, прошли определенную школу студенческих отрядов, чтобы потом быть более опытными, чтобы правильно принимать решения с позиции куда поступать, кем после окончания того или иного колледжа становиться», - отметил руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Артем Колобов.

За минувшие годы в трудовые отряды подростков вступили сотни юных активистов. Летом многие попробуют себя в качестве помощников вожатых. Кому-то даже повезет отправиться в лагеря на черноморском побережье.