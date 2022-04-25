Из-за праздников в мае пензенцам раньше доставят пенсии

25.04.2022 | 10:03

В отделении ПФР по Пензенской области рассказали жителям региона, как будут финансироваться пенсии и социальные выплаты в мае.

Для граждан, которые получают деньги через кредитные учреждения:

- 4 мая профинансируют выплаты, дата доставки которых 5-12-е числа;

- 12 мая - за 13-19-е числа;

- 19 мая - за 20-23-е числа;

- 23 мая - за 24-25-е числа.

Пенсионерам, получающим выплаты через «Почту России», деньги начнут доставлять 2 мая и продолжат 4, 5, 6 и 7-го числа. Конкретную дату можно узнать в отделении по месту жительства.

«С 11 мая доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком доставки», - отметили в пресс-службе регионального отделения ПФР.