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Общество

В Пензе наградили отличников Тотального диктанта

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Работы проверены, оценки поставлены. И они организаторов просветительской акции порадовали. В Пензе подвели итоги ежегодного Тотального диктанта.

«Участников 1 155, отличников у нас 52 по районам и 22 в городе Пензе», - рассказала координатор Тотального диктанта в области Марина Тарасова.

Тех, кто написал его на пятерки, пригласили в пединститут, чтобы вручить памятные дипломы. Среди пожелавших проверить свои знания русского языка были и иностранные студенты. Они сдавали специальный тест «Труд».

«Было не очень сложно. Я выбрал его потому, что учусь на лингвиста и меня интересует русский язык. И не только русский язык, а все языки», - поделился студент Хамза Туиту из Алжира.

Известно, что каждый год текст для Тотального диктанта создается одним из популярных писателей. В 2022-м выбор экспертной комиссии пал на Марину Степнову. Вариант не для дилетантов. Все из-за авторской пунктуации.

«Как учитель я скажу, что диктант был достаточно сложным, но в то же время доступным», «Опыт неплохой, поэтому советую всем, кто действительно интересуется русским языком, в этой акции участвовать», - отметили учителя школы имени М. Ю. Лермонтова.

Кстати, Пенза в рейтинге городов, чьи жители проверили свою грамотность с помощью Тотального диктанта, заняла восьмое место по России.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Комаров на что написал? Умник на все времена! На сто процентов с лихуем, не иначе, как и голоса на выборах, не иначе! Нам не стыдно! Сила v правде!

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