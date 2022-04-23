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Общество

Кузнечанин поделился тревогами о воспитании молодого поколения

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В субботу, 23 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» пришло письмо от жителя Кузнецка, подписавшегося Николаем Кузнецовым.

Горожанин взволнован тем, что подростки предоставлены самим себе и проводят время в опасных местах.

«Становится тепло, они собираются и идут фотографироваться на крыши элеватора и заброшенной больницы на улице Свердлова - это рядом. Власть на наши обращения не реагирует - говорит, это дело родителей и владельцев земли и сооружений. Но ведь раньше такого не было, потому что было где заниматься воспитанием. Для детей в каждом районе в шаговой доступности был клуб, где они были чем-то заняты», - поделился кузнечанин своей болью.

В качестве доказательства собственных слов он сослался на посты в группе «Подслушано в Кузнецке». На одном фото запечатлены два подростка, сидящих со свешенными ногами на стене недостроя. На другом - дети, бродящие по крыше здания на улице Свердлова.

Автор письма перечислил, чего, по его мнению, лишили кузнецких детей и подростков.

«Стадион довели до такого состояния, что решили продать. Хоккейную коробку уже тяпнули частники, теперь и остатки забирают. Вечернюю школу, где были классы коррекции и трудных, закрыли, точнее снесли. Центр защиты детства, где находили приют дети из проблемных семей, ликвидирован. ПТУ, в котором учились дети из вспомогательной школы, снесено, там коттеджи. Интернат разрушен, один из корпусов передан под квартиры. Теперь детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возят в Пензу», - назвал он объекты.

Особое возмущение его вызывают дрифтеры, которые собираются по ночам у ТЦ «Гулливер» и не дают жителям спокойно спать. Николай Кузнецов отметил, что на жалобы и обращения поступает ответ, что территория у ТЦ является частной и город не имеет права вмешиваться.

«Единственное, где мы можем выразить недовольство, - это социальные сети», - резюмировал кузнечанин.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но ведь раньше такого не было
Чего не было? и 20 и 30 и 40 лет назад дети проводили время на заброшенных стройках, заводах, карьерах и прочее.

Гость||

А власть в Кузнецке есть вообще? Или это привет из 90ых? Когда проверками её займутся?

Гость||

А ведь на фото то самое здание, где 20 лет назад подростки бомжу голову отрезали. Там ещё из воздушки по прохожим стреляли. А несколько лет назад пацан разбился. А на фото девочки окна разбивают в соседнем жилом доме. Жильцы обращались но окно пришлось вставлять за свой счёт

Гость||

Какую вечернюю школу вспомнили? Она существовала в основном когда работала обувная фабрика. А сейчас ни одного госпредприятия в Кузнецке не осталось и руководство это не волнует. Одни частники с собачьими условиями труда

Гость||

И в интернате у стрелы тоже самое. Там уже всё разгромили осталось только саму школу по кирпичам разобрать. Толпы деток собираются вечером и кто на крышу кто по этажам Жить рядом невозможно. Скоро лето опять начнётся. Правильно их раньше в каникулы подработать брали на фабрику или завод. А частник будет что ли с ними нянчится.

Гость||

Олег Владимирович в курсе?

Гость||

Почему новый губернатор не уберёт старого кузнецкого мэра.ведь горд от него устал. люди хотят по нормальным дорогам ездить а не по ямам с кирпичами и ходить по чистым тротуарам а не мыть по его совету ноги в корыте и жить не в стоиле с падежом как он выразился а нормальном чистом городе.

Гость||

А в этом здании зимой собирались собаки штук по 30. Такой лай был что люди не спали ночью. Но собаками в городе занимаются фактически несколько волонтёров

Гость||

В этом здании тусуются опг гуливенровкие некоторых посадили уже но новые кадры растут

Гость||

Да раньше там забор стоял. Начали грейдировать улицу и забор этот увезли куда то или кому то. И после этого вход на этот стал свободный. И алкаши. И цыгане таборами. И после работы заходят из мебельных цехов после красного белого. Но зимой смотреть было страшно. Там всё подмёрзло. А лезут дети вообще лет семи. Правильно всё что можно было сделать это ещё одну стройку около этой же замутить

Имя: Гость
Комментарий:

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