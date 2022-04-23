Кузнечанин поделился тревогами о воспитании молодого поколения

23.04.2022 | 11:12

В субботу, 23 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» пришло письмо от жителя Кузнецка, подписавшегося Николаем Кузнецовым.

Горожанин взволнован тем, что подростки предоставлены самим себе и проводят время в опасных местах.

«Становится тепло, они собираются и идут фотографироваться на крыши элеватора и заброшенной больницы на улице Свердлова - это рядом. Власть на наши обращения не реагирует - говорит, это дело родителей и владельцев земли и сооружений. Но ведь раньше такого не было, потому что было где заниматься воспитанием. Для детей в каждом районе в шаговой доступности был клуб, где они были чем-то заняты», - поделился кузнечанин своей болью.

В качестве доказательства собственных слов он сослался на посты в группе «Подслушано в Кузнецке». На одном фото запечатлены два подростка, сидящих со свешенными ногами на стене недостроя. На другом - дети, бродящие по крыше здания на улице Свердлова.

Автор письма перечислил, чего, по его мнению, лишили кузнецких детей и подростков.

«Стадион довели до такого состояния, что решили продать. Хоккейную коробку уже тяпнули частники, теперь и остатки забирают. Вечернюю школу, где были классы коррекции и трудных, закрыли, точнее снесли. Центр защиты детства, где находили приют дети из проблемных семей, ликвидирован. ПТУ, в котором учились дети из вспомогательной школы, снесено, там коттеджи. Интернат разрушен, один из корпусов передан под квартиры. Теперь детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возят в Пензу», - назвал он объекты.

Особое возмущение его вызывают дрифтеры, которые собираются по ночам у ТЦ «Гулливер» и не дают жителям спокойно спать. Николай Кузнецов отметил, что на жалобы и обращения поступает ответ, что территория у ТЦ является частной и город не имеет права вмешиваться.

«Единственное, где мы можем выразить недовольство, - это социальные сети», - резюмировал кузнечанин.