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Общество

Каменским сиротам вручили ключи от их новых квартир

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На пять счастливых молодых людей в Каменке стало больше. Эти юноши и девушки получили ключи от собственных квартир, которые им предоставили в рамках программы обеспечения жильем детей сирот и оставшихся без попечения родителей.

«Задача взрослых и администрации - чтобы вы как можно быстрее и качественнее социализировались в этом обществе. Поэтому поставлена задача жилье вам покупать только в полноценных домах, где полноценные квартиры. Общежития мы покупать запретили»,- сообщил глава администрации Каменского района Александр Помогайбо.

Молодым людям советуют не прятаться в своих новых четырех стенах, познакомиться с соседями, принимать участие в субботниках и беречь не только личное, но и общее имущество.

«Сначала мы с ними заключаем договор найма специализированных и жилых помещений на пять лет, поэтому в эти пять лет мы являемся собственниками, а они нанимателями. Главная их обязанность - своевременно оплачивать коммунальные услуги, заключить все договоры с ресурсоснабжающими организациями и следить за жильем, чтобы оно было сохранно и не производилась его порча»,- отметила главный специалист управления образования администрации Каменского района Наталья Смирнова.

Немного волнуясь, Валерия Колесникова впервые открыла дверь своей квартиры. И, как настоящая хозяйка, первым делом - на кухню.

«Не верится почему-то. Я рада. Закупиться мебелью и потихоньку переселяться, переезжать», - поделилась чувствами Валерия.

Несмотря на то что жилье для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей приобретается на вторичном рынке, все оно с ремонтом, дома относительно новые. Например, один из них был построен в 2017 году.

«Отдельно администрация Каменского района приняла решение установить автоматические пожарные извещатели в количестве трех штук: на кухне, в коридоре и в зале. Но будем надеяться, что в них надобности не будет», - рассказал Александр Помогайбо.

В этом году в Каменском районе жилье получат в общей сложности 25 сирот, и такое же число квартир запланировано выдать в 2023-м.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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