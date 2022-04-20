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Общество

Опубликован доход главы Пензы Владимира Мутовкина за 2021 год

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На официальном сайте Пензенской городской думы обнародовали сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера главы Пензы Владимира Мутовкина за 2021 год.

Он указал в декларации сумму 3 млн 549 тыс. 947 рублей. Для сравнения: в 2020 году его доход составил 3 млн 579 тыс. 544 рубля, в 2019-м - 2 млн 498 тыс. 871 рубль, в 2018-м - 949 тыс. 39 рублей.

Глава областного центра владеет ¼ квартиры (66,9 кв. м), гаражом (27 кв. м), тремя земельными участками (общей площадью 3 567 кв. м), двумя домами (67,4 и 43,6 кв. м), а также автомобилями Chevrolet Niva и Kia Sorento.

Его супруга получила 565 тыс. 514 рублей (в 2020-м было 600 тыс. 852, в 2019-м - 529 тыс. 87 рублей). Она владеет ¼ той же квартиры, что и Владимир Мутовкин.

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Гость||

Дорого нам этот кедр обходится.

Гость||

Кадр, а кадры решают всё!

Гость||

У дурачка Бздикина в Пердобском районе доход поболее! Да еще от мутных схем вкупе с главой Глуповым барыш имеется.

Гость||

Для глубинки вполне себе неплохой доходец, а главное то не напрягаясь, это главное.

Гость||

расплодили дармоедов. глава Пензы, глава администрации, районные главы. каждому замы, секретари. всех на стройку, хватит просиживать деньги народные.

Имя: Гость
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