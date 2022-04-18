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Общество

«Молком» представил специальные молочные продукты к Пасхе

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Молочный комбинат «Пензенский», входящий в состав группы компаний «Дамате», приурочил к Пасхе специальный выпуск вкусной и полезной продукции - творожной массы с сахаром и изюмом и творожной массы с шоколадной крошкой.

«Молком» ежегодно радует жителей области выпуском творожной массы «Особой Пензенской» с сахаром и изюмом жирностью 22%. В удобной упаковке 900 г.

Продукт очень популярен у пензенцев, поскольку не только вкусный, но и позволяет экономить время при приготовлении традиционного праздничного блюда - пасхальной массы.

Также к пасхальному столу жители региона смогут купить творожную массу с шоколадной крошкой жирностью 22% от «Молкома». Ее выпустят в контейнерах меньшего объема (450 г). Продукт пришелся по вкусу потребителям.

Товары от «Молкома» производятся в соответствии с концепцией «Чистая этикетка», то есть их делают из свежего молока и натуральных компонентов без использования заменителей молочного жира.

Приобрести продукцию компании можно в фирменных магазинах молочного комбината «Пензенский», торговых сетях и региональных сетевых магазинах.

Молочный комбинат «Пензенский» - крупнейший переработчик молока в Пензенской области. На сегодняшний день «Молком» способен перерабатывать до 300 тонн молока-сырья в сутки. В ассортименте предприятия более 150 наименований продукции, среди которых молоко, кисломолочные продукты, йогурты питьевые и термостатные, творог классический, творог мягкий, сметана, сливки, масло, детское питание, творожные муссы.

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