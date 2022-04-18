Горводоканал начал внедрение гидравлической модели сетей Пензы

18.04.2022 | 16:37

ООО «Горводоканал» внедряет схему водоснабжения и водоотведения областного центра в различных электронных моделях. Это позволит сократить время устранения аварий на сетях и увеличить скорость принятия решений об оперативном ремонте.

Вопрос о внедрении геоинформационной системы (ГИС) также рассматривался на прошедших 14 апреля публичных слушаниях Горводоканала по итогам года. Практическая польза применения такого инструмента была отмечена представителями администрации Пензы.

В настоящее время на электронную карту города нанесено более тысячи пожарных гидрантов.

Специалисты Горводоканала провели встречу с начальником 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области Вячеславом Морозовым и представителем МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Сергеем Голенко. Сотрудникам ведомств были представлены возможности геоинформационной системы, а также продемонстрирована работа программы в реальных условиях.

Вячеслав Морозов выделил полезные возможности системы в зимний период, когда из-за навалов снега при пожаре возникают проблемы при поиске гидрантов.

На данный момент карта пожарных гидрантов актуализируется, и в мае этого года доступ в систему будет передан сотрудникам ведомств.

Система ГИС также необходима для паспортизации сетей. На текущий момент гидромодель является безальтернативным средством для хранения данных о схеме водопроводов. Используя схему, система ежедневно управляет водопроводной сетью: закрывает запорную арматуру, отключает и подключает потребителей, анализирует причины пониженного давления. Также она является источником данных для планирования при перекладке труб.

Основой гидромодели является карта города и схема водопроводных сетей. В итоге участки определяются и ранжируются по уровню аварийности.