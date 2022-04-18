10 беременных жительниц Донбасса готовятся родить в Пензе

18.04.2022 | 18:13

Юлия Ананченко и радовалась, и нервничала одновременно. Молодой маме предстояло важное событие - ее дочке должны были вручить первый в жизни документ. Малышка Ева родилась в конце марта уже на Пензенской земле, а ее мама, папа, два брата и бабушки за день до этого прибыли в город на поезде вместе с другими эвакуированными из Донбасса. Семья поселилась в санатории имени Володарского. Юлия говорит, пережито было многое, но вопрос рожать или нет перед ней не стоял.

«Очень хотелось доченьку мне, вот боженька подарил доченьку. Он посчитал, что сейчас время. Значит, сейчас время», - отметила она.

Помимо семьи Ананченко, на торжественную церемонию выдачи свидетельств о рождении была приглашена еще одна молодая мама из Донбасса, ее малышка Вероника на свет появилась тоже уже в Пензе. Поздравить всех с радостным событием пришли чиновники.

«Мы очень рады, что в Пензенской области рождаются дети и маленькой родиной им станет именно Пенза», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

Первые документы в жизни новорожденных выданы, подарки вручены. Гости из министерства труда говорят, что в эту комнату они еще не раз вернутся. Среди приезжих из Донбасса 10 беременных.