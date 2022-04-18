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Общество

10 беременных жительниц Донбасса готовятся родить в Пензе

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Юлия Ананченко и радовалась, и нервничала одновременно. Молодой маме предстояло важное событие - ее дочке должны были вручить первый в жизни документ. Малышка Ева родилась в конце марта уже на Пензенской земле, а ее мама, папа, два брата и бабушки за день до этого прибыли в город на поезде вместе с другими эвакуированными из Донбасса. Семья поселилась в санатории имени Володарского. Юлия говорит, пережито было многое, но вопрос рожать или нет перед ней не стоял.

«Очень хотелось доченьку мне, вот боженька подарил доченьку. Он посчитал, что сейчас время. Значит, сейчас время», - отметила она.

Помимо семьи Ананченко, на торжественную церемонию выдачи свидетельств о рождении была приглашена еще одна молодая мама из Донбасса, ее малышка Вероника на свет появилась тоже уже в Пензе. Поздравить всех с радостным событием пришли чиновники.

«Мы очень рады, что в Пензенской области рождаются дети и маленькой родиной им станет именно Пенза», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

Первые документы в жизни новорожденных выданы, подарки вручены. Гости из министерства труда говорят, что в эту комнату они еще не раз вернутся. Среди приезжих из Донбасса 10 беременных.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Мощно работает Олег!

Гость||

Всех рожениц в Пензу что ли привезли?

Гость||

« ее мама, папа, два брата и бабушки за день до этого прибыли в город на поезде вместе с другими эвакуированными из Донбасса»

А папаша что прибег? Кто за него будет родину спасать?

Гость||

Вся толпа вместе с роженицей приехала. Какие плодовитые, и все им нипочем. Как жить, на что жить - пофиг, главное - потомство оставить. А мужчинка за беременную жену спрятался и тоже к нам в санаторий от обстрелов прятаться? Какой молодец, свой генофонд бережет. А наши ребята на Донбасе его родину защищает, пока этот хитрый в нашем санатории оттягивается. Печально все это, ну не получается у меня за них радоваться. Такое впечатление, что весь Донбасс беременный.

Гость||

Интересно, когда региональный бюджет на беженцев рассчитывали, во внимание брали, что они так часто рожают?

Гость||

Гость писал(a):

Кто за него будет родину спасать?
Он-то умный, в санатории как-то безопаснее. За него другие повоюют, те, которым детей своих делать не надо.

Гость||

Каждой квартиру дать.Каждой.В элитных домах.Мельниченко,Басенко,ау! Что за пренебрежение проблемами беженцев?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Юлия говорит, пережито было многое, но вопрос рожать или нет перед ней не стоял.
Однозначно, рожать или нет вопрос не стоит, беременной еще ни одна не оставалась. Должен был встать вопрос, делать ли этого ребенка, если ты восемь лет под обстрелами живешь.

Гость||

Так к нам и мужиков молодых привезли? Классно они устроились. Все включено еще и подарки за это дают!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Гости из министерства труда говорят, что в эту комнату они еще не раз вернутся. Среди приезжих из Донбасса 10 беременных.
А гости из министерства труда не хотят заняться своими прямыми обязанностями, а именно трудоустраивать беженцев? Не рожениц, конечно, но работоспособные вполне могут себя обеспечивать.

Гость||

Сколько желчи в Пензенцах.

Народ злой какой то.

Это всё потому,что вы врёте.

Окружающим врёте,себе самим врёте.Кто не поверил-уже плохой.

Нельзя так.Все беды от этого.

Гость||

Качан прям пример по системе Ломброзо, жуть

Гость||

Гость писал(a):

Это всё потому,что вы врёте.
Да, чинуши постоянно врут

Гость||

Гость писал(a):

Кто не поверил-уже плохой.
Кто не с нами-тот против нас! Прэлэстно!

Гость||

Гость писал(a):

Нельзя так.Все беды от этого.
нельзя как? Со своими мужьями сюда в санатории на полный пансион, а наших ребят туда на спецоперацию?

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Имя: Гость
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