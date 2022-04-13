На ул. Парижской Коммуны затопило переправу через ручей Прокоп

13.04.2022 | 18:17

Только в высоких резиновых сапогах переходят люди с улицы Парижской Коммуны на улицу Кошевого. Из-за подъема уровня воды в ручье Прокоп часть моста в самой нижней его точке заливает.

Только земноводные себя чувствуют вольготно - и на суше, и в воде. Жители же микрорайона бьют тревогу, боясь за детей, которые ежедневно проходят по мосту в школу.

«У меня внук утонул здесь. Хорошо, увидели мужики, вытащили его», - сообщила жительница ул. Парижской Коммуны Раиса Бученкова.

«Этот мост - болячка наша. Он был повыше, был нормальный. Потом, наверное, внизу там все сгнило. Это уже сколько лет», - рассказала жительница ул. Парижской Коммуны Надежда Бахметьева.

Мальчишки нашли выход из ситуации и соорудили из шпал и старых покрышек прямо на мосту другой мосток. Вот только не все решаются пройти по такой переправе. Местной жительнице, неготовой рисковать, пришлось вызывать подмогу с противоположного берега.

Подоспели и представители городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Оценили масштаб происходящего. Конструкция из железобетонных плит ни у кого на балансе не состоит.

«Глава администрации поставил задачу, будем думать в этом году, чтобы положить под эти железобетонные плиты какие-то блоки, чтобы его приподнять, чтобы вода проходила под ним», - отметил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

Но в первую очередь необходимо как можно скорее создать условия для безопасного прохода по мосту, протяженность которого - всего 16 метров.