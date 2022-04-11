В Пензе молодежь выстроилась в надпись «Космос наш»

11.04.2022 | 21:24

«Космос наш» - на акцию с таким названием перед Домом молодежи собрались те, кто захотел нестандартно отметить Всемирный день космонавтики. Участников оказалось около ста.

«На фоне всех событий, которые происходят, люди, к сожалению, забыли о тех деяниях, которые совершали наши предки. И мы считаем, что нужно лишний раз напомнить людям, что у нас есть прекрасные специалисты и не стоит переживать ни по какому поводу», - заявил организатор флешмоба Никита Светкин.

Молодые люди из нескольких учебных заведений встали в определенном порядке, создав надпись «Космос наш», и при этом подняли вверх флаги Российской Федерации.

В завершение акции ее участники сфотографировались на память.