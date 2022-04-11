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Общество

В Пензе молодежь выстроилась в надпись «Космос наш»

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«Космос наш» - на акцию с таким названием перед Домом молодежи собрались те, кто захотел нестандартно отметить Всемирный день космонавтики. Участников оказалось около ста.

«На фоне всех событий, которые происходят, люди, к сожалению, забыли о тех деяниях, которые совершали наши предки. И мы считаем, что нужно лишний раз напомнить людям, что у нас есть прекрасные специалисты и не стоит переживать ни по какому поводу», - заявил организатор флешмоба Никита Светкин.

Молодые люди из нескольких учебных заведений встали в определенном порядке, создав надпись «Космос наш», и при этом подняли вверх флаги Российской Федерации.

В завершение акции ее участники сфотографировались на память.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Зачем всё это?...

Гость||

Какой дебилизм...

Гость||

Они уже давно в космосе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

о тех деяниях, которые совершали наши предки
Деяния совершают потомки. penzainform.ru писал(a):
у нас есть прекрасные специалисты и не стоит переживать ни по какому поводу
Например Рогозин.

И не примазывайтесь к славе предков,а заслужите свою. Путь в космос открыл Советский гражданин. Под красным флагом.

Гость||

Потери войск рф на территории украины на 47 день спец операции

Личный состав 19500 +200 за прошедший день

Танков 725 +3 за прошедший день

Самолетов 154 +2 за прошедший день

вертолетов 137

https://www.youtube.com/watch?v=_QRILXKkvmo Ордер на арест Путина и трибунал для преступников. Как мир будет судить РФ

https://www.youtube.com/watch?v=GoQmxcxG1t4 Песков сильно подставил Путина / СПЕЦВЫПУСК

https://www.youtube.com/watch?v=4dpDvID8rqg от а до я

Списки убитых и пленных телеграмм канал: ищи своих

Проверяйте уровень радиации от военнослужащих базировавшихся в раене Чернобыльской АЭС, радиоактивное заражение может быть опасно для окружающих.

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