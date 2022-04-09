Более 1 000 пензенцев приняли участие в Тотальном диктанте

09.04.2022 | 18:30

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, участники Тотального диктанта вновь встретились в очном формате. В пензенском университете расположилась одна из площадок для проведения просветительской акции.

«Бывших учителей не бывает. В настоящее время я занимаюсь воспитанием детей, а это был повод посетить родные пенаты. И взрослые, и дети должны знать русский язык, не должны его забывать», - отметила участница акции «Тотальный диктант» Елена Пугачева.

Это, пожалуй, главная цель интеллектуального испытания, которое проводится не только в России, но и в других странах. Галина Канакина, председатель экспертной комиссии по проверке работ в Пензенской области, заведует кафедрой русского языка и методики его преподавания. По ее наблюдениям, основные ошибки у тех, кто пишет диктант, связаны не с орфографией, а с пунктуацией.

«Не знают грамматики, то есть не умеют видеть структуру предложения. А раз не видят ее, то не видят, где должно быть обособление, где бессоюзная связь, где однородные члены и так далее. Один из авторов диктанта, Юзефович, так сказал: «Я сам иногда не знаю, что там поставить - запятую, тире, двоеточие». Есть возможность вариативных знаков», - прокомментировала Галина Канакина.

В этом году участники акции постарались написать без ошибок рассказ современного российского автора Марины Степновой. Проверить свои знания можно было и как в старые недобрые времена - дома за компьютером.

«В дистанционном формате писать неинтересно. Вы понимаете соблазны: рядом лежащий телефон, словарь. Наверное, здесь элемент самопроверки немножко теряется, если только ты сам не сознательный человек, который пишет диктант», - указала координатор Тотального диктанта в Пензенской области Марина Тарасова.

Министр образования области тоже сел за парту. Алексей Комаров недавно писал ЕГЭ по математике, организованный специально для родителей будущих выпускников.

«Очень волновался. В последний раз так же было только на защите кандидатской диссертации. Сдал математику на пятерку. Мы хотели показать, что сдача единого государственного экзамена - это не так страшно, не так сложно. Все одиннадцатиклассники, которые прошли полностью курс обучения, могут сдать его в полном объеме», - рассказал чиновник.

Какую оценку поставят по русскому языку, министр вместе с другими участниками диктанта узнает после 14 апреля. 23-го числа состоится работа над ошибками и награждение отличников.

В 2022 году в регионе работало около 40 площадок, свои знания проверили более 1 000 человек.