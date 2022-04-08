В Пензенском планетарии скоро начнется внутренняя отделка

08.04.2022 | 17:30

В пятницу, 8 апреля, министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков рассказал о ходе строительства планетария.

По его словам, на данном этапе выполнена большая половина строительно-монтажных работ, в ближайшее время начнется отделка внутри здания.

«К концу этого года планируется начать оснащение планетария инновационным оборудованием. Новое здание будет внешне повторять старое. Добавятся цокольный этаж, кафе и развлекательные пространства для детей», - цитирует Бычкова ЦУР.

Принять первых посетителей объект должен в 2023 году.

В июле 2021-го общественность возмутилась «варварским сносом» единственного в мире деревянного планетария. Такими словами демонтаж легендарного здания назвали сотрудники Пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Нарекания историков вызвал способ демонтажа - они усомнились, что рабочие аккуратно разобрали здание по бревнам, отбраковав в процессе сгнившие и оставив сохранившиеся.

В марте 2022-го стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), в рамках которого устанавливаются все обстоятельства сноса памятника.