В Пензенском планетарии скоро начнется внутренняя отделка

В пятницу, 8 апреля, министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков рассказал о ходе строительства планетария.
По его словам, на данном этапе выполнена большая половина строительно-монтажных работ, в ближайшее время начнется отделка внутри здания.
«К концу этого года планируется начать оснащение планетария инновационным оборудованием. Новое здание будет внешне повторять старое. Добавятся цокольный этаж, кафе и развлекательные пространства для детей», - цитирует Бычкова ЦУР.
Принять первых посетителей объект должен в 2023 году.
В июле 2021-го общественность возмутилась «варварским сносом» единственного в мире деревянного планетария. Такими словами демонтаж легендарного здания назвали сотрудники Пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Нарекания историков вызвал способ демонтажа - они усомнились, что рабочие аккуратно разобрали здание по бревнам, отбраковав в процессе сгнившие и оставив сохранившиеся.
В марте 2022-го стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), в рамках которого устанавливаются все обстоятельства сноса памятника.
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Из чего его так быстро слепили-то?
ГКЛ на профиля?))).