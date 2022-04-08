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Общество

Автобусы большой вместимости № 149 порадовали пассажиров

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Знакомый пассажирам маршрут № 149 - в новом исполнении: в рейс от Спутника до Согласия вышли автобусы большой вместимости. О таком транспорте пензенцы раньше только мечтали.

«Спасибо тем, кто позаботился об этом. Когда заходишь в маршрутку - и сумку не поставить, и тесно, не встать, ничего. Я рада», - отметила женщина.

«Тесно было в маршрутках ездить», - рассказала пассажирка.

По словам водителя автобуса, в салоне могут поместиться около 100 человек.

На линии - 13 машин, интервал движения - 10 минут в часы пик. Время в пути от конечной до конечной - 65 минут.

В областном министерстве цифрового развития транспорта и связи уточнили, что решение о замене маршруток на автобусы большого и среднего класса было принято еще полтора года назад, но только в 2022-м смогли реализовать задуманное.

«Требования закона предусматривали соответствующее согласование этих изменений с перевозчиком, который осуществлял перевозки на тот момент. По закону мы обязаны были согласовать сроки вступления в силу таких изменений, и перевозчик на тот момент не согласился. Поэтому до срока окончания действия старого свидетельства перевозчик осуществлял перевозки на автобусах малого класса», - пояснил заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Алексей Мещеряков.

Поменялся путь следования и пригородного межмуниципального маршрута № 130. Теперь автобус, не доезжая до Гидростроя, с улицы Терновского поворачивает на перекрестке на Сухумскую.

А вот какие перспективы ждут экологически чистый транспорт, на оперативном совещании рассказал губернатор. Он не так давно вернулся из Республики Беларусь.

«Провели переговоры с минским заводом по подготовке и поставке в Пензенскую область троллейбусов», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Их парк планируют заменить в течение двух лет. Уже в этом году может прийти первая партия белорусских машин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Гость писал(a):

и Зарю.
В Зарю никак низяяя...

Гость||

Хлам списанный из Москвы и Питера.

Гость||

ЖК доступное жилье тоже ждёт...

А пока... В школу на двух маршрутках... Типа жилье у вас и так пупер-доступное, а больше ничего никого не обещал - сидите дома

Имя: Гость
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