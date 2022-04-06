Пензенцам будут приходить разные суммы пособий на детей

06.04.2022 | 18:35

Прием документов на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 16 лет включительно начнется только 1 мая. Об этом сообщают сотрудники отделения пенсионного фонда, которым уже приходится рассматривать сотни заявлений от нетерпеливых граждан и выносить по ним отказы.

«Заявление можно подать с 1 мая на портале госуслуг. Но в указе прописано, что пособие назначается с 1 апреля. Таким образом, если человек подал заявление в мае, то он сразу получает за апрель и за май, если он подает в июне, то за три месяца», - пояснила руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Пензенской области Екатерина Иванова.

Через несколько недель на сайте госуслуг появится новая форма, которую люди смогут заполнить. Никаких справок - за редким исключением - для получения денег не потребуется.

Вводимое пособие очень похоже на уже существующее для одиноких родителей, но претендовать на него смогут и полные семьи, члены которых недостаточно зарабатывают. Выдавать будут неодинаковые суммы.

«Если при назначении 50% прожиточного минимума доход все еще не будет превышать прожиточный минимум на человека, то тогда пособие увеличится до 75%. Если все еще не превышает, увеличивается до 100%», - отметила Екатерина Иванова.

Оцениваться будет и наличие у семьи машин, квартир и другого имущества. Подробности назначения пособий станут известны после появления соответствующего постановления Правительства РФ.