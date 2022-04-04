Олег Тоцкий: Вместе мы добьемся больших успехов

04.04.2022 | 16:00

Пензенский предприниматель Олег Тоцкий стал гостем еженедельной итоговой информационно-аналитической программы «Наши новости», вышедшей в эфир 11 канала в воскресенье, 3 апреля. С ведущей Еленой Макаровой они обсудили развитие сельского хозяйства в условиях новых санкций, преимущества красной датской над другими породами коров, а также поговорили о пользе натурального молока.

- Сейчас одна из самых обсуждаемых тем - как мы будем жить без Запада? Естественно, про сельское хозяйство тоже идет речь.

- Конечно, определенные опасения есть, сможем ли мы справиться с тем, что много импортной сельскохозяйственной техники, каким образом ее можно будет ремонтировать, потому что она тоже ломается.

При этом я думаю, что здесь более важный вопрос, как тот же самый, который вставал примерно в 2014 году, когда был кризис, и как раз импортозамещение (Президент поставил задачу выйти на импортозамещение) сыграло значимую роль, и санкции, которые нам были объявлены, они превратились в рост нашего сельского хозяйства. Очень многие компании вышли на те технологии, которые применялись на Западе, и стали производить очень много сельхозпродукции, научились правильно работать.

Я думаю, даже сельскохозяйственный бизнес стал намного богаче, чем он был до этого. Земля стала почти вся обрабатываться. Только те участки, которые были заселенные, их не обрабатывали. Но и эта задача сейчас тоже решается. И, я думаю, что в этот раз будет шанс еще усилить роль сельского хозяйства в нашей стране, потому что наша страна в том числе аграрная территория и нам это будет толчок для развития.

- То есть это новые возможности. А как быть с красными датскими коровами? Они же у нас приехали с Запада. Получается, больше мы их не сможем купить?

- Да, двери пока временно закрылись. Насколько, предполагать не можем. Вот и вопрос, который я ставил, о том, что у нас не хватает земли, чтобы мы могли нашу красную датскую развивать. А она, в отличие от других пород коров, которые с Запада привозились, дает 6-8 лактаций, то есть живет продуктивно от 6 до 8 лет. Это гораздо лучшие показатели, чем у тех коров, которые были в советское время.

Я считаю, что в нынешней ситуации нашу красную датскую нужно развивать. Это фермерская корова, она прощает многие нюансы, дает немного меньше молока, чем голштинская порода, зато более качественное и натуральное. Она дольше живет, потому что у нее сильный иммунитет ко всем болезням. Она не воспринимает химические добавки.

Нужно приложить все усилия, в том числе и руководству нашего региона, чтобы мы могли не только сохранить, но и развивать нашу красную датскую. Это самая ценная порода в мире. Хорошо, что мы ее вовремя завезли.

- А хорошо ли ей здесь живется, на пензенских землях? Говорят, что экология влияет на то, какое корова дает молоко и какие получаются продукты. Какие они получаются?

- Ко мне в том году приезжал поставщик этих коров. Он сказал: «Твои коровы лучше, чем то, что я тебе давал». Потому что мы правильно их содержим, мы покупаем сперму с самым высоким показателем качества коровы. Когда мы покрываем ее, мы покупаем самое дорогое, чтобы улучшить эту корову. Поэтому она очень правильная у нас.

Продукция, которую она дает - это именно натуральное молоко. Жира примерно от 4,4 до 4,8%, и белок - 3,5-3,6%. Если сравнивать с голштинской породой, у них жир 3,1-3,3%, а белок вообще 3,2%. Поэтому показатели молока очень хорошие, это экстра-сорт.

В магазине мы продаем 2,5%-е и цельное молоко. То молоко, которое продается цельное, оно непастеризованное, его именно так и нужно употреблять, не бояться того, что либо вы, либо ваш ребенок получите проблемы от этого. Молоко очень чистое, бактерий в нем практически нет, потому что иммунитет животного очень сильный. Бутылка молока, если держать в холодильнике, стоит 7 дней без всякой пастеризации. Никакой химии, ничего.

А вообще у кисломолочки 60% индекса полезности для человека, она на уровне свежей рыбы. Люди многие говорят, что употреблять молоко жирное нельзя, нужно пить обезжиренное или низкой жирности. Я с этим не соглашусь. Природа организовала так эту корову, у нее сильный иммунитет, и она дает молоко такой жирности. И если человек один или два стакана в день выпьет, то получит максимальное количество всех полезных элементов, которые в молоке есть.

Молоко состоит из очень многих полезных веществ, и кальций усваивается только при наличии высокого содержания жира. Если вы будете пить обезжиренное, то это бесполезное занятие будет.

- Молоко молоку рознь. Бывает молоко с добавлением консервантов, чтобы оно долго хранилось, бывает свеженадоенное.

- У нас вся еда - это промышленное питание. В России 98-99% всей еды - это промышленная еда. Ее так назвал известный профессор Говорун, академик РАН. Он назвал одну из причин ковида - это низкий иммунитет населения, а причиной низкого иммунитета назвал промышленную еду. Поэтому многим надо задуматься, что они едят. Иммунитет в жизни человека занимает основное место, то есть смысл долголетия человека как раз в том, что он ест.

- Говорят, что все полезное совершенно невкусно. Вы будет спорить?

- В принципе, главное - польза, а потом уже вкус. Но натуральная еда получается в принципе всегда и вкусной, потому что природа так все продумала. Если в еде нет химии.

Я профессионально занимаюсь многими видами бизнеса, начиная от сельского хозяйства, переработки продуктов питания и их реализации. И я вам скажу, в ресторанах не всегда еда самого высокого качества, там же в основном главное - искусство повара, какие приправы, как он умеет приготовить, и получается тогда вкусно. Но главное в еде - польза.

- Насколько сложен процесс приготовления ваших продуктов?

- Макаревич, когда вел передачу про еду, сказал, что самая вкусная и полезная - та, в которой применяется меньше ингредиентов. Если готовишь рыбу, то нужны соль, перец и рыба, ничего больше. Поэтому и нам не требуется какими-то сложными ингредиентами пользоваться, потому что у нас все продукты натуральные, мы на этом стоим уже с 2002 года. Мы не пользуемся никакими химическими добавками вообще, и любые продукты, которые мы продаем, у нас все натуральные.

- Трудно ли конкурировать с этой промышленной едой, которой больше и которая, наверное, дешевле стоит?

- Очень трудно. В принципе, прибыли мы особо не получаем. На плаву держимся. Мы начинали успешно наш бизнес, я тогда выбрал направление не развития торговых точек, а как раз уйти в сегмент натуральных продуктов. В то время, в начале 2000-х, это было очень конкурентоспособно и прибыльно. А потом кризис 2008 года, 2014, 2020 года, когда была пандемия. Они все время занижают наши продажи. И доходная часть в принципе позволяет нам на месте не стоять, постепенно двигаться вперед, но особой прибыли нет. Но я от этого не горюю, я думаю, что все наши прибыли впереди. Главное для меня - чтобы мы могли честно продавать свой товар.

В больнице лечат, а мы профилактируем человека от болезней. Ни для кого не секрет, что 50% детей болеет аллергическими заболеваниями. Это уже как бы стало нормой. Дети болеют хроническими заболеваниями в большом количестве. Это если сравнивать с периодом советских времен. Причина же этому есть. Экология улучшилась, стало меньше промышленных выбросов, жизнь наладилась, люди стали вести более правильный образ жизни. Значит, в основном это влияет еда. Когда люди не задумываются, что они употребляют, они подвергают свое здоровье риску.

У взрослых стало много хронических заболеваний, онкология та же, все прекрасно понимают, но как-то не задумываются, пока их петух не клюнет. А надо делать наоборот, профилактировать себя до того как.

- Кризис - это плохо и страшно, но именно такие моменты жизненные как-то объединяют, в частности власть и бизнес?

- Сразу власть поворачивается к бизнесу лицом, понимая, что без нас нельзя обойтись. И в принципе сейчас, пока еще на уровне разговоров, но обещания власть дает о том, что она будет поддерживать реально те сегменты бизнеса, которые жизненно важны для того, чтобы мы пережили этот кризис и развивались дальше.

Задачи у России стоят очень амбициозные, чтобы мы могли без Запада, без конкуренции с ними у себя внутри страны добиться бурного развития. Я думаю, что мы справимся, если власть будет реально поддерживать, а население доверять. Вместе мы добьемся больших успехов.

- То есть взаимодействие с властью есть? Те вопросы, которые сейчас стоят, решаются?

- Да, у нас стоял очень остро вопрос о выделении нам в аренду дополнительной земли, чтобы мы могли сохранить поголовье красной датской породы. Вопрос в принципе решен. Губернатор нас услышал. Дана команда вице-губернатору Федотову, чтобы этот вопрос решить положительно. Сейчас он прорабатывается. В кратчайшие сроки, я уже был на приеме у него, он пообещал, что решит.