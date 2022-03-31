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Общество

В День смеха к пензенцам придут дождь и туман

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В пятницу, 1 апреля, погода может сыграть свою собственную шутку над жителями Пензенской области, «поздравив» их с Днем смеха проливным дождем.

Если говорить серьезно, то в регионе прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Пензенской области со ссылкой на гидрометцентр.

Ночью и утром ожидается сильный туман с видимостью 500 метров и менее, днем - сильный дождь.

Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью 0… +5 °С, днем +5… +10 °С.

Спасатели напоминают, что при тумане снижается видимость и увеличивается вероятность ДТП. Поэтому пешеходам и водителям следует быть предельно внимательными и осторожными.

«Большинство аварий происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения должна быть ниже, чем при ясной погоде», - предупреждают в пресс-службе ведомства.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

В апреле дождь? Да вы чтооооо?

Гость||

обхохочешься

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