«ТНС энерго»: справка об отсутствии задолженности доступна онлайн

31.03.2022 | 14:50

В личном кабинете «ТНС энерго Пенза» появилась возможность получить справку об отсутствии задолженности в режиме онлайн.

Переход на сервис осуществляется с главной страницы «Личного кабинета». Для получения документа клиенту необходимо передать показания прибора учета в открывшемся окне и оплатить задолженность, если она затем появится.

Если показания передавались в этом месяце, то справку можно получить по уже переданным показаниям, с учетом того, что они оплачены в полном объеме. После оплаты задолженности файл станет доступным для скачивания.

В настоящее время услуга предоставляется только в «Личном кабинете», в мобильном приложении эта функция пока недоступна.

Напоминаем, что в «Личном кабинете» клиенты «ТНС энерго Пенза» могут воспользоваться всеми услугами компании в дистанционном режиме. В их числе оплата счетов без комиссии, передача показаний приборов учета, контроль переданных показаний и совершенных платежей, управление лицевыми счетами по всем имеющимся объектам недвижимости.

Также имеется функция «Обращение в компанию», благодаря которой у пензенцев есть возможность получить полноценную консультацию и помощь специалистов по всем вопросам, касающимся энергоснабжения. Это, например, внесение изменений в лицевой счет, корректировка неверно переданных показаний, уточнение информации по расчетам в квитанции.