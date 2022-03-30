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Общество

В Пензенской области отменили автоматическое продление субсидии

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Малообеспеченные пензенцы могут получить государственную поддержку - в виде субсидии на оплату услуг ЖКХ. Но для этого горожане сами должны обратиться с пакетом бумаг к чиновникам.

«Документы, подтверждающие основание владения и пользования жилым помещением, документы, удостоверяющие гражданство граждан, сведения об оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, сведения о доходах и расчетный счет, на который мы будем перечислять деньги (через платежную систему «Мир»)», - уточнила заместитель начальника отдела Социального управления г. Пензы Татьяна Семенова.

Если раньше из-за пандемии выплата уже назначенной субсидии продлевалась автоматически, теперь необходимо приносить пакет документов каждые шесть месяцев.

«На сегодняшний день пользуются 4 500 семей. За три месяца на эти цели из бюджета израсходовано 27,5 миллиона, в позапрошлом году - около 95 миллионов», - рассказала Татьяна Семенова.

Документы для получения субсидии нужно предоставить в центры социальной помощи, МФЦ или через портал госуслуг.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Что за ХРЕНЬ? Давно уже отменили автоматическое продление...

Или чиновники так умышленно глумились над малоимущими?

Гость||

Богач из министерства сельского хозяйства Пензенской области ссылается на 381-ФЗ подписанный президентом РФ,

делал я запрос в ГА РФ, мне написали что федеральные законы, федеральные конституционные законы,

а так же указы президента РФ и кодексы РФ на хранении не поступали то есть их нет. Богач говоря что закон 381 - ФЗ

подписан и по нему можно повышать цены на тот же сахар не подписан.

Имя: Гость
Комментарий:

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