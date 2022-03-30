В Пензенской области отменили автоматическое продление субсидии

30.03.2022 | 19:13

Малообеспеченные пензенцы могут получить государственную поддержку - в виде субсидии на оплату услуг ЖКХ. Но для этого горожане сами должны обратиться с пакетом бумаг к чиновникам.

«Документы, подтверждающие основание владения и пользования жилым помещением, документы, удостоверяющие гражданство граждан, сведения об оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, сведения о доходах и расчетный счет, на который мы будем перечислять деньги (через платежную систему «Мир»)», - уточнила заместитель начальника отдела Социального управления г. Пензы Татьяна Семенова.

Если раньше из-за пандемии выплата уже назначенной субсидии продлевалась автоматически, теперь необходимо приносить пакет документов каждые шесть месяцев.

«На сегодняшний день пользуются 4 500 семей. За три месяца на эти цели из бюджета израсходовано 27,5 миллиона, в позапрошлом году - около 95 миллионов», - рассказала Татьяна Семенова.

Документы для получения субсидии нужно предоставить в центры социальной помощи, МФЦ или через портал госуслуг.