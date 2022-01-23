В Николаевке освятили часовню - часть макета Михайловского редута

23.01.2022 | 19:20

Тонны снега перекидали жители села Николаевка, вызволяя Михайловский редут из сугробов. Наверное, оригинал так же заносило на Аляске.

В первой половине XIX века укрепленный торговый пост был базой экспедиции Лаврентия Загоскина. Деревянный макет редута в Николаевке приготовили к торжествам - церемонии освящения часовни Архангела Михаила.

«То, что такая частица Русской Америки здесь появилась, недалеко от Пензы, это удивительно. А для православных людей это будет еще одно место, где есть возможность помолиться», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Копия редута в натуральную величину строится на родине морского офицера. Новый туристический объект - часть проекта «Юконский ворон», он посвящен прославлению памяти русских исследователей. Они в этом нуждаются. Ведь даже в Николаевке забыли о Загоскине.

«К нашему стыду мы не знали, что за человек родился здесь, как жила его семья. Мы знали, что был барский дом на горе», - пояснила староста села Галина Шатрова.

Макет еще не завершен, но основные черты его уже вырисовываются.

«Самое большое здание - это казармы и жилое помещение. Там все делалось по описанию Загоскина. Будет оружейный амбар, а дальше - форпост, то есть, можно сказать, администрация Михайловского редута», - рассказал председатель областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

Все, включая часовню, создается без единого гвоздя, вручную.

Лаврентий Загоскин спустя двести с лишним лет невольно изменил жизнь своей родины благодаря «Юконскому ворону». Недаром тот прилетел в пензенскую глубинку.

«К нам теперь трассу сделали, к нам ездят скорая, такси, учеников возят. Теперь хорошо у нас стало», - поделилась местная жительница.

Будет еще лучше, когда достроят Михайловский редут и создадут полноценный туристический центр. Когда-нибудь отреставрируют храм Феодоровской Иконы Божьей матери, владыка Серафим такой возможности не отрицает. А местные прихожане и сейчас счастливы: часовня стоит, есть где поставить свечу за процветание села.