В пензенской гимназии начался цикл военно-исторических мероприятий

22.01.2022 | 19:00

В православной гимназии Пензы организовали общий урок для учеников разного возраста. Тема - полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады в конце января 1944 года.

«Нам хотелось бы донести ребятам самое главное: память о событиях Великой Отечественной войны, гордость за дедов и прадедов, чтобы в самые сложные времена они были наравне», - пояснила директор гимназии Елена Петросова.

Ученики подготовили доклады о героизме жителей осажденного города, о лишениях, с которыми они сталкивались. Не обошли вниманием и животных, помогавших бороться.

«Служебные собаки были всегда и везде. Очень много известно о собаках, которые помогали в разминировании, за счет острого нюха могли учуять взрывчатые вещества», - рассказал специалист Дома молодежи Пензенской области Виктор Колгатин.

В уроке приняли участие специальные гости - сотрудники регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России. Они рассказали о кинологическом подразделении ведомства, показали фильм. А затем пригласили ребят во двор гимназии, где продемонстрировали, на что способны лучшие друзья человека.

В православной гимназии встречи, посвященные важным событиям из истории Великой Отечественной, продолжатся. До 9 Мая обсудят все значимые битвы.