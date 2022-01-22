Общество

В пензенской гимназии начался цикл военно-исторических мероприятий

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В православной гимназии Пензы организовали общий урок для учеников разного возраста. Тема - полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады в конце января 1944 года.

«Нам хотелось бы донести ребятам самое главное: память о событиях Великой Отечественной войны, гордость за дедов и прадедов, чтобы в самые сложные времена они были наравне», - пояснила директор гимназии Елена Петросова.

Ученики подготовили доклады о героизме жителей осажденного города, о лишениях, с которыми они сталкивались. Не обошли вниманием и животных, помогавших бороться.

«Служебные собаки были всегда и везде. Очень много известно о собаках, которые помогали в разминировании, за счет острого нюха могли учуять взрывчатые вещества», - рассказал специалист Дома молодежи Пензенской области Виктор Колгатин.

В уроке приняли участие специальные гости - сотрудники регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России. Они рассказали о кинологическом подразделении ведомства, показали фильм. А затем пригласили ребят во двор гимназии, где продемонстрировали, на что способны лучшие друзья человека.

В православной гимназии встречи, посвященные важным событиям из истории Великой Отечественной, продолжатся. До 9 Мая обсудят все значимые битвы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

не думаю что это интересно кроме тех кто это делает

Гость||

Даже не сомневайтесь!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В православной гимназии Пензы организовали общий урок для учеников разного возраста. Тема - полное освобождении Ленинграда от фашистской блокады в конце января 1944 года.
А православные священники планируют снос Стелы героям ВОВ и Труда на Советской площади и установку памятника царю по кличке "Тишайший" на этом месте? Может что изменилось и начнут реально чтить память героев?

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