В Пензенской области увеличится выплата почетным донорам

21.01.2022 | 13:00

В Пензенской области проиндексировали ежегодную выплату почетным донорам. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Теперь лица, имеющие нагрудный знак «Почетный донор России», будут получать 15 713 рублей 84 копейки. Уточняется, что срок выплат - до 1 апреля.

Всего в регионе около 4 000 отличившихся доноров. Знак выдается тем, кто не менее 40 раз безвозмездно сдал цельную кровь или 60 раз - плазму крови.

«Для назначения выплаты необходимо однократно обратиться в органы социальной защиты. Пакет документов включает в себя паспорт, заявление, удостоверение почетного донора России или СССР, реквизиты банковского счета», - пояснили в пресс-службе минздрава.