В Городе Спутнике прошли крещенские купания 2022 года

19.01.2022 | 17:07

Традиция продолжена: в Городе Спутнике снова организовали крещенские купания. 19 января сотни людей пришли на пляж Спутника, где усилиями строительного холдинга «Термодом» была подготовлена удобная купель.

«Такая атмосфера здесь теплая, все хорошо организовано, купаюсь каждый год и не болею, всех агитирую», - поделился один из участников крещенских купаний Михаил Горнов.

«Понравилась организация праздника! Все душевно, все супер! Советую всем», - поделилась эмоциями Алена Босалаева.

У «Термодома» большой опыт организации крещенских купаний. Это одна из самых старых традиций микрорайона, который строит холдинг. Рядом с оборудованной купелью разводят костер, включают музыку и иллюминацию, организуют фуд-корт и подвоз освященной воды. Поэтому ежегодно в крещенскую ночь в Спутнике многолюдно.

«Меня сюда пригласил друг. Сказал, поехали в Спутник, тут самое классно организованное место будет. И мне понравилось, я купался первый раз в жизни, снова приеду сюда», - отметил Артем Борщев.

Традиция продолжится, и в следующем году в Город Спутник также в январе будут приезжать сильные духом люди.