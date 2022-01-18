В Пензенской области удвоилось число больных ОРВИ

18.01.2022 | 09:42

В Пензенской области резко выросло число выявленных случаев острых респираторных заболеваний. С 10 по 16 января было зарегистрировано 2 653 факта заражения (за неделю до этого - 1 201).

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 10,7%», - уточнили в местном управлении Роспотребнадзора.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в Сердобском, Шемышейском, Мокшанском, Нижнеломовском, Земетчинском, Малосердобинском, Бековском, Башмаковском, Пензенском, Спасском, Каменском, Городищенском, Сосновоборском и Камешкирском районах.

В Пензе ОРВИ за неделю диагностировали у 1 435 пациентов (с 2 по 9 января их было 766). Это на 13% ниже уровня эпидпорога.

Число подтвержденных в 2022 году случаев гриппа достигло 16. С начала сезона этот диагноз поставили 31 человеку. У 15 обнаружили вирус H3N2, у 16 - не субтипированный грипп А.