Общество

В Пензенской области удвоилось число больных ОРВИ

Печать

В Пензенской области резко выросло число выявленных случаев острых респираторных заболеваний. С 10 по 16 января было зарегистрировано 2 653 факта заражения (за неделю до этого - 1 201).

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 10,7%», - уточнили в местном управлении Роспотребнадзора.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в Сердобском, Шемышейском, Мокшанском, Нижнеломовском, Земетчинском, Малосердобинском, Бековском, Башмаковском, Пензенском, Спасском, Каменском, Городищенском, Сосновоборском и Камешкирском районах.

В Пензе ОРВИ за неделю диагностировали у 1 435 пациентов (с 2 по 9 января их было 766). Это на 13% ниже уровня эпидпорога.

Число подтвержденных в 2022 году случаев гриппа достигло 16. С начала сезона этот диагноз поставили 31 человеку. У 15 обнаружили вирус H3N2, у 16 - не субтипированный грипп А.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Не болейте, буртасы глупомордые. Здоровья вам.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте