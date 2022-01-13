За праздничные дни в Пензенской области ОРВИ выявили у 1 201 жителя

13.01.2022 | 14:14

В Пензенской области на минувшей неделе, с 2 по 9 января, зарегистрировали 1 201 пациента с ОРВИ.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, динамика заболеваемости к предыдущей неделе (когда зафиксировали 3 023 случая респираторной вирусной инфекции) -48,8%.

Больше всего заразившихся отмечается в Лопатинском, Камешкирском, Шемышейском, Никольском, Башмаковском, Городищенском, Каменском, Сосновоборском, Иссинском, Нижнеломовском, Сердобском районах, а также в Кузнецке.

Суммарная заболеваемость ОРВИ в области ниже уровня эпидпорога на 49,9%.

В Пензе на минувшей неделе с признаками респираторной инфекции к медикам обратились 766 человек (1 194 - на предыдущей).

«Заболеваемость ОРВИ среди детей в Пензе в течение 1-й недели 2022 года во всех возрастных группах ниже контрольного уровня», - отметили в Роспотребнадзоре.

За неделю в области подтвердили еще один случай гриппа (выявлен в Пензе). Всего в регионе зарегистрировали 15 пациентов с вирусом H3N2.