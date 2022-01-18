В Пензе вакцинация подростков от коронавируса будет добровольной

18.01.2022 | 18:31

У прививки от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет теперь есть официальный статус. Она внесена в национальный календарь. Этот документ переработан с учетом текущей эпидемиологической ситуации. В нем есть вакцинация обязательная, как, например, от дифтерии и столбняка, а есть прививки, которые можно делать, а можно и отказаться - в зависимости от числа зараженных данной инфекцией.

«Вакцинация подростков добровольная и будет проводиться только с письменного согласия одного из родителей», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Пока она еще не началась. В Пензенской области к прибытию вакцины для несовершеннолетних давно готовы. Как отмечают представители минздрава, желающие получить такой укол уже есть.

Что касается изменений в национальном календаре прививок, то в нем есть и важные новшества, не связанные с коронавирусом. Вакцинация от гриппа стала обязательной, а раньше проводилась по эпидпоказаниям.

«Она касается детей с 6 месяцев до 18 лет, кроме того, это хронические заболевания у лиц старше детского возраста, лица старше 65 лет подлежат обязательной вакцинации от гриппа», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В последние годы людей, отказывающихся от прививок, стало больше, многие не соглашаются таким образом защищать и здоровье своих детей. Например, в 2021 году в регионе не вакцинировали от кори почти 2 500 несовершеннолетних из запланированного числа. 75% не получили укол из-за того, что так хотели родители.

«Хочется напомнить, что ежегодно в мире от различных инфекционных заболеваний умирает более 12 миллионов детей и 4 миллиона детей умирают от инфекций, которые являются полностью вакциноуправляемыми», - заявила Вера Быкова.