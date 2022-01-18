Общество

В Пензе вакцинация подростков от коронавируса будет добровольной

Печать

У прививки от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет теперь есть официальный статус. Она внесена в национальный календарь. Этот документ переработан с учетом текущей эпидемиологической ситуации. В нем есть вакцинация обязательная, как, например, от дифтерии и столбняка, а есть прививки, которые можно делать, а можно и отказаться - в зависимости от числа зараженных данной инфекцией.

«Вакцинация подростков добровольная и будет проводиться только с письменного согласия одного из родителей», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Пока она еще не началась. В Пензенской области к прибытию вакцины для несовершеннолетних давно готовы. Как отмечают представители минздрава, желающие получить такой укол уже есть.

Что касается изменений в национальном календаре прививок, то в нем есть и важные новшества, не связанные с коронавирусом. Вакцинация от гриппа стала обязательной, а раньше проводилась по эпидпоказаниям.

«Она касается детей с 6 месяцев до 18 лет, кроме того, это хронические заболевания у лиц старше детского возраста, лица старше 65 лет подлежат обязательной вакцинации от гриппа», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В последние годы людей, отказывающихся от прививок, стало больше, многие не соглашаются таким образом защищать и здоровье своих детей. Например, в 2021 году в регионе не вакцинировали от кори почти 2 500 несовершеннолетних из запланированного числа. 75% не получили укол из-за того, что так хотели родители.

«Хочется напомнить, что ежегодно в мире от различных инфекционных заболеваний умирает более 12 миллионов детей и 4 миллиона детей умирают от инфекций, которые являются полностью вакциноуправляемыми», - заявила Вера Быкова.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
0
 
Гость||

Как же круто,что добровольной ,впрочем,как и всегда и везде у нас...

Гость||

Это свежая новость?????

Гость||

А у взрослых какая же тогда была тоже добровольная или нет?

Гость||

Четко помню формулировку, что вакцинировать от ковид будут по письменному ЗАЯВЛЕНИЮ родителей, а щас уже про согласие речь. Разница есть.

Гость||

Любая вакцинация только добровольное дело!

Гость||

Также как и у взрослых!Либо прививайся,либо увольняйся!Всё добровольно.сволочи!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте