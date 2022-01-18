В областном ГУ МЧС уточнили места крещенских купаний

18.01.2022 | 16:04

В ГУ МЧС России по Пензенской области опубликовали новый перечень мест, рекомендованных для купания в Крещение. По сравнению с первоначальным вариантом, в который входило свыше 20 водных объектов, список значительно сократился.

Это произошло после того, как спасатели осмотрели участки водоемов, где планировалось организовать крещенские иордани и проруби, а также проверили соблюдение требований по обеспечению безопасности во время массового выхода людей на лед. После этого ряд организаторов отказался от идеи провести купания.

В частности, исчезли из списка четыре пруда в Бессоновском районе и две иордани на реке Колышлей в селах Сущевка и Трескино Колышлейского района.

Окончательный перечень включает в себя следующие водные объекты:

- Смагин пруд, р. п. Башмаково;

- река Хопер, р. п. Беково;

- озеро Глубокое, п. Сахзавод, Бековский район;

- пруд Редкий Дуб, 2,5 км от пос. Шарово, Белинский район;

- пруд в балке Нечайка, 1 км севернее с. Сяськино Белинского района;

- пруд в районе объездной автомобильной дороги у р. п. Исса;

- пруд около ул. Свободы, с. Булычево, Иссинский район;

- пруд Военный, с. Наровчат, ул. Строительная;

- река Сура, с. Засечное Пензенского района, мкр-н Спутник;

- Нижний пруд села Соловцовка Пензенского района;

- искусственный водоем в с. Урлейка Пензенского района;

- пруд Барский, с. Воскресеновка Пензенского района;

- водохранилище на р. Пензятка, с. Дубенское Пензенского района;

- Верхний пруд в р. п. Золотаревка Пензенского района;

- р. Сердоба, г. Сердобск, 60 метров выше по течению от автомобильного моста на с. Пригородное;

- пруд зоны отдыха «Лесная», г. Заречный.

«В ночь с 18 на 19 января в этих местах, оборудованных для купания, будут дежурить медики, спасатели, представители органов местного самоуправления. Для обеспечения правопорядка в наиболее массовых местах будут задействоваться сотрудники органов внутренних дел», - напомнили в пресс-службе ведомства.

Также две иордани оборудованы в Кузнецке, как это и планировалось. Эту информацию сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в администрации города.