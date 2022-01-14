Общество

Названы места крещенских купаний в Пензенской области

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В Главном управлении МЧС России по Пензенской области огласили список мест, рекомендованных для купания во время крещенских праздников.

В перечень вошли следующие водные объекты:

- пруд Смагин, р. п. Башмаково;

- река Хопер, р. п. Беково;

- озеро Глубокое, п. Сахзавод, Бековский район;

- пруд «Редкий дуб», 2,5 км от пос. Шарово, Белинский район;

- пруд на балке Нечайка, 1 км севернее от с. Сяськино Белинского района;

- пруд «Бригадный», с. Бессоновка, ул. Фестивальная;

- пруд «Береза», 876 м севернее с. Чертково Бессоновского района;

- пруд «Володарский», НП «Детский санаторий», ул. Володарского 9, Бессоновский район;

- Пруд в балке Глубокой, Бессоновский район;

- пруд в районе объездной автомобильной дороги р. п. Исса;

- пруд около ул. Свободы, с. Булычево, Иссинский район;

- река Колышлей, село Сущевка Колышлейского района;

- река Колышлей, село Трескино Колышлейского района;

- пруд «Военный», с. Наровчат, ул. Строительная;

- река Сура, с. Засечное Пензенского района, мкр-н Спутник;

- нижний пруд села Соловцовка Пензенского района;

- искусственный водоем в с. Урлейка Пензенского района;

- пруд «Барский», с. Воскресеновка Пензенского района;

- водохранилище на р. Пензятка, с. Дубенское Пензенского района;

- верхний пруд р. п. Золотаревка Пензенского района;

- р. Сердоба, г. Сердобск, 60 метров выше по течению от автомобильного моста на с. Пригородное;

- пруд зоны отдыха «Лесная», г. Заречный.

В пресс-службе ведомства добавили, что в Пензе официальных мест купания на данный момент нет.

Ранее в администрации Кузнецка сообщили, что в городе оборудуют две иордани. Первая - в районе Кустарной площади, возле церкви Параскевы Мученицы. Второй станет заполненная водой низина у родника на 2-й Бутурлинской улице.

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