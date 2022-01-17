В 2021 году в перинатальном центре мальчики рождались чаще

17.01.2022 | 17:10

В последнем месяце 2021 года в Пензенском перинатальном центре родился 331 ребенок, причем мальчиков появилось на свет больше - 167 против 164 девочек.

Среди новорожденных оказалось две двойни.

133 малыша стали первыми в семье, 136 - вторыми, 48 - третьими, 11 - четвертыми, по 1 - пятым, шестым и двенадцатым.

В центре отметили, что и в целом в 2021 году отмечалось преобладание представителей сильного пола над прекрасным.

В ноябре, к примеру, специалисты перинатального центра приняли 355 малышей: 198 мальчиков и 157 девочек. В числе новорожденных было 10 двоен.