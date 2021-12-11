В пензенской семье появился двенадцатый ребенок

11.12.2021 | 18:30

Олег Скоморох и его 11 детей приехали на выписку супруги и младшей, 12-й, новорожденной дочери.

«Пятерых тяжело воспитывать? Тяжело. А семерых? Очень тяжело. Двенадцать - это титанический труд. Он начинается в шесть утра и заканчивается хорошо если в полночь. Каждого нужно посмотреть, накормить, обуть-одеть. Готовится у нас все ведрами, наряды как в армии, у каждого все распределено», - рассказал отец семейства.

В традициях почитания отца и матери, уважения к старшим воспитывают детей в огромной семье, где царит дисциплина. Хотя бывают и шалости, и баловство - все, без чего трудно представить беззаботное детство. Последние дни прошли в приготовлениях к возвращению домой мамы и младшей сестры.

«Спасибо вам за то, что вы приумножаете нашу Пензенскую область. У вас замечательные дети - воспитанные, красивые. Будьте здоровы, берегите себя!» - поблагодарила родителей заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Родители называют малышку Любовью. Много лет назад, как рассказал Олег Скоморох, его супруге Светлане поставили диагноз «бесплодие».

«Посвятила жизнь детям, ради этого и живу», - отметила многодетная мать.

Именно с этой выписки в перинатальном центре стартовали послабления. Теперь зал для торжественной встречи матерей с младенцами открыт для гостей.

«Детям ничего не нужно, взрослым - только QR-коды, потому что ограничительные мероприятия все-таки сохраняются. Конечно, температурный контроль на входе, масочный режим - это тоже остается. Ребята старшего возраста - в масках, малыши могут без них быть в выписных комнатах. Родителям необходимо вакцинироваться», - уточнила Марина Воробьева.