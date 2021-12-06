За месяц в пензенском перинатальном центре родилось 10 двоен

06.12.2021 | 13:09

Перинатальный центр областной больницы имени Н. Н. Бурденко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram число новорожденных, появившихся на свет в медучреждении в ноябре.

Всего специалисты центра приняли 355 малышей: 198 мальчиков и 157 девочек. В числе новорожденных 10 двоен.

140 детей стали первенцами в своих семьях, 156 - вторыми, 45 - третьими, 12 - четвертыми, один - пятым, еще один - десятым.

«Из общего числа родившихся у нас малышей в ноябре 23 младенца родились после процедуры ЭКО. Из них две двойни», - добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что в октябре в перинатальном центре на свет появилось 353 ребенка.