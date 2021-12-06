Сетевое издание|18+|Понедельник|6 дек 2021|14:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |

Общество

За месяц в пензенском перинатальном центре родилось 10 двоен

Печать

Перинатальный центр областной больницы имени Н. Н. Бурденко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram число новорожденных, появившихся на свет в медучреждении в ноябре.

Всего специалисты центра приняли 355 малышей: 198 мальчиков и 157 девочек. В числе новорожденных 10 двоен.

140 детей стали первенцами в своих семьях, 156 - вторыми, 45 - третьими, 12 - четвертыми, один - пятым, еще один - десятым.

«Из общего числа родившихся у нас малышей в ноябре 23 младенца родились после процедуры ЭКО. Из них две двойни», - добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что в октябре в перинатальном центре на свет появилось 353 ребенка.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

ну в принципе не плохо. Сотку за ЭКО и сколько там на выходе по маткапиталам то?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

еще один - десятым
Круть!

Гость||

Это от прививок такое?

Гость||

Гость писал(a):

Это от прививок такое?
Лично на вписке 3х отвакцинировал))

Гость||

И бедность пришла сразу.

Гость||

А сколько умственно отсталых с ЭКОшечки?

Гость||

сейчас даже детей сделать НЕ ммогут! ЭКО херашут, вот и плодят не пойми что!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте