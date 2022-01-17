Общество

Спасский безмасочник захотел скрыться от полиции на машине

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В Спасском районе перед судом предстал мужчина, оказавший сопротивление сотрудникам полиции.

Инцидент произошел 9 января текущего года. Правоохранители во время рейда в магазине заметили посетителя без маски. Они остановили его и начали составлять протокол на нарушителя.

Проигнорировавший требования масочного режима мужчина не пожелал нести ответственность за свои действия. Он стал сопротивляться полиции, а затем выбежал из торгового зала, сел в свой автомобиль и попытался скрыться.

Нарушителя на трассе М5 задержали сотрудники ГИБДД.

На суде он признал свою вину и раскаялся в совершенном, подтвердив факт отказа от составления административного протокола и попытки уйти от полиции.

«С учетом всех установленных обстоятельств и личности гражданина ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

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Гость||

Сегодня в троллейбусе 7 кондуктора без масок были, да и пассажиры многие.Пусть медицина получит свои деньги, а пенсионный фонд освободиться от пенсионеров немного !

Гость||

Вот ведь гад какой бандит! Спасибо доблестным сотрудникам за поимку особо опасного преступника!

Гость||

Скоро тех, кто без крестиков будут штрафовать, как нехристей?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей
Буйный спасский безмасочный мракобес получил мизерный штраф и это с учётом невыполнения законного распоряжения сотрудника полиции и погони с задержанием сотрудниками ГИБДД. А ведь статья предусматривает и 50 000 рублей штрафа.

Гость||

Гость писал(a):

Буйный спасский безмасочный мракобес получил мизерный штраф и это с учётом невыполнения законного распоряжения сотрудника полиции и погони с задержанием сотрудниками ГИБДД. А ведь статья предусматривает и 50 000 рублей штрафа.
скули в намордник пока смерть не разлучит вас

Гость||

Вопрос в законности распоряжении сотрудника полиции?

Имя: Гость
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