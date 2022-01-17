Спасский безмасочник захотел скрыться от полиции на машине

В Спасском районе перед судом предстал мужчина, оказавший сопротивление сотрудникам полиции.
Инцидент произошел 9 января текущего года. Правоохранители во время рейда в магазине заметили посетителя без маски. Они остановили его и начали составлять протокол на нарушителя.
Проигнорировавший требования масочного режима мужчина не пожелал нести ответственность за свои действия. Он стал сопротивляться полиции, а затем выбежал из торгового зала, сел в свой автомобиль и попытался скрыться.
Нарушителя на трассе М5 задержали сотрудники ГИБДД.
На суде он признал свою вину и раскаялся в совершенном, подтвердив факт отказа от составления административного протокола и попытки уйти от полиции.
«С учетом всех установленных обстоятельств и личности гражданина ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.
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