Спасский безмасочник захотел скрыться от полиции на машине

17.01.2022 | 17:16

В Спасском районе перед судом предстал мужчина, оказавший сопротивление сотрудникам полиции.

Инцидент произошел 9 января текущего года. Правоохранители во время рейда в магазине заметили посетителя без маски. Они остановили его и начали составлять протокол на нарушителя.

Проигнорировавший требования масочного режима мужчина не пожелал нести ответственность за свои действия. Он стал сопротивляться полиции, а затем выбежал из торгового зала, сел в свой автомобиль и попытался скрыться.

Нарушителя на трассе М5 задержали сотрудники ГИБДД.

На суде он признал свою вину и раскаялся в совершенном, подтвердив факт отказа от составления административного протокола и попытки уйти от полиции.

«С учетом всех установленных обстоятельств и личности гражданина ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.