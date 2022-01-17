Общество

Пензенцам указали на неэффективность перехода на обучение по триместрам

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Пензячка в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко задала вопрос о том, почему школы области не переходят на систему обучения по триместрам.

На данный момент она широко внедрена в образовательных учреждениях Москвы и Подмосковья.

«Пять недель обучения, неделя каникул. Очень удачный опыт, дети не перегружаются и лучше усваивают программу», - отметила подписчица.

Представитель Управления образования Пензы объяснил ей, что решение о переходе на данную систему принимает администрация школы.

«Каждая школа может самостоятельно выбирать систему организации обучения и устанавливать сроки каникул. Но нужно учитывать, что эффективность возможна, если только данное решение будет принято комплексно. Ведь, например, при обучении по триместрам период каникул не будет совпадать с периодом каникул в учреждениях дополнительного образования и культуры, а это значит, что организация досуга и внеурочной занятости будет осложнена», - ответили пензячке.

Помимо этого, родители пензенских школьников неоднократно поднимали вопрос о переходе школьников на пятидневку. Так, в августе 2021-го на прямой линии с Олегом Мельниченко, жительница области поинтересовалась, может ли он своей волей ввести данную систему во все школы региона.

Глава региона ответил однозначно: это не в его компетенции. По его словам, решение принимает совет школы.

«Может, классов не хватает, может, программа построена таким образом, что ее придется сильно перекраивать под пятидневку. Есть учебные заведения с углубленным изучением предметов. Поэтому родителям нужно в любом случае решать этот вопрос с директором», - добавил Мельниченко.

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