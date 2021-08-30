Пензенским родителям рассказали, кто принимает решение о пятидневке

30.08.2021 | 17:31

На прямой линии по теме образования, которую провел врио губернатора Олег Мельниченко в понедельник, 30 августа, мать школьника задала ему вопрос, не может ли он своей волей ввести пятидневку во всех школах области.

Глава региона ответил однозначно: это не в его компетенции. По его словам, решение принимает совет школы.

«Родители должны собраться, определиться и написать заявление директору, чтобы со следующего года перейти на пятидневное обучение. А у меня даже права нет, это относится компетенции учебного учреждения», - пояснил он.

Олег Мельниченко добавил, что в образовательном процессе могут быть свои нюансы. «Может классов не хватает, может программа построена таким образом, что ее придется сильно перекраивать под пятидневку. Есть учебные заведения с углубленным изучением предметов. Поэтому родителям нужно в любом случае решать этот вопрос с директором. В этом учебном году уже не успеете, а в следующем вполне можете», - посоветовал он.