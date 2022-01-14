Пензенцу незаконно отказали в продлении абонемента в фитнес-клуб

14.01.2022 | 15:08

Житель Пензы через суд добился продления срока действия договора на посещение фитнес-клуба «Энигма-Сура», который во время первой волны пандемии закрывался на длительный срок.

В конце 2019 года любитель здорового образа жизни заплатил 19 000 рублей за право посещать «Энигму» с 15 декабря 2019 года по 14 декабря 2020-го.

Однако с 28 марта по 4 июля 2020 года работа спортивно-оздоровительных учреждений была приостановлена в связи с коронавирусной инфекцией. Услуги не оказывались 98 дней. Затем работа фитнес-клуба возобновилась, но он не продлил договор с клиентом.

Тот, считая себя вправе получить оплаченную услугу, обратился в региональное управление Роспотребнадзора с заявлением о представлении его интересов в суде, чтобы продлить срок действия договора на 98 дней и взыскать компенсацию морального вреда.

Представитель организации аргументировал отказ от пролонгации договора тем, что коронавирусная инфекция, из-за которой была приостановлена работа, является форс-мажором. Однако суд счел такой довод несостоятельным.

«Согласно гражданскому законодательству наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательства должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Решением суда срок договора продлен на 98 дней, а с ответчика взыскано 1 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, нанесенного истцу.

Апелляционную жалобу, поданную представителем организации, судебная коллегия оставила без удовлетворения.