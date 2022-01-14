Общество

Отмечать Крещение в Пензе будут с соблюдением COVID-ограничений

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Глава администрации Пензы Александр Басенко подписал постановление об обеспечении безопасности людей на водных объектах во время празднования Крещения. Его опубликовали на официальном сайте мэрии.

Согласно документу, проведение религиозного праздника будет осуществляться в соответствии с требованиями режима повышенной готовности, объявленного из-за коронавирусной инфекции. Гражданам не разрешат выходить на лед в несанкционированных местах, а чтобы проконтролировать исполнение запрета, у водоемов будут дежурить ответственные лица.

Совершить омовение в крещенскую ночь можно будет лишь в официально отведенных для этого местах с толщиной льда более 7 см, где установят знаки безопасности «Переход (переезд) по льду разрешен». Адреса таких купелей пока не опубликованы.

Главам районных администраций поручили провести с населением профилактическую работу: разъяснить, что купаться в несанкционированных прорубях запрещено, и рассказать о правилах безопасности и оказания первой помощи при провалах под лед.

По информации регионального ГУ МЧС, в целом по области поданы заявки более чем на 60 мест для крещенских купаний (23 на водоемах и около 40 на родниках). С 11 по 21 января действует режим повышенной готовности, объявленный из-за неблагоприятных погодных условий при подготовке к религиозному празднику.

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Гость||

Без QR кода в купель не пустят?

Гость||

пускай удавятся со своим куриным кодом

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