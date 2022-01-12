Общество

В Пензенской области готовятся к крещенским купаниям

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Сбор информации от организаторов мест крещенских купаний в самом разгаре. В центре ГИМС управления МЧС по области собирают данные муниципалитетов, где в ночь с 18 на 19 января хотят обустроить проруби для омовения. Сообщения о готовности оборудовать купели поступили из Башмаковского, Белинского, Бессоновского, Пензенского и ряда других районов.

«Из органов местного управления поданы сведения ориентировочно на 23 места купания на водоемах, а также около 40 мест, где купели на родниках», - сообщил начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Что касается областного центра, то пока никто из организаторов крещенских купаний не вышел с инициативой проведения ночных мероприятий на водоемах. В 2021 году в Пензе не было официально разрешенных мест, но там, где по традиции в Крещение собираются желающие окунуться в проруби, выставляли посты.

«Следим, чтобы не было массовых скоплений народа - не только у проруби, но и на вблизи расположенной территории», - отметил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Сергей Голенко.

В 2022-м также и в разрешенных, и в несанкционированных местах будут нести дежурство представители разных ведомств.

«В связи с распоряжением губернатора Пензенской области силы и средства Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционирует в режиме повышенной готовности с 11 по 21 января», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Переход на усиленный режим работы всех служб и ведомств связан с неблагоприятными погодными условиями, а также предстоящими крещенскими купаниями.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

ОПЯТЬ ПОПОВСКИЕ НОВОСТИ. Уже до блевотины...

Почему службы ЧС должны обслуживать эту хрень?

Гость||

А я думал к Омикрону все готовятся и режимы там повышенной какой то готовности там ???(((

Гость||

Гость писал(a):

ОПЯТЬ ПОПОВСКИЕ НОВОСТИ.
Да тебя спрашивает, что ли, кто? Иди и читай что хочешь где хочешь, весь интернет твой.

Гость||

Гость писал(a):

А я думал к Омикрону все готовятся и режимы там повышенной какой то готовности там ???(((
омикрон который придумал Макрон?

Гость||

В смысле готовяться?Мы теперь все на учениях ,чтоли?Ведь ничего не может в это время ,в принципе ,случиться с верующим.Бред какой то.

Гость||

Гость писал(a):

Да тебя спрашивает, что ли, кто? Иди и читай что хочешь где хочешь, весь интернет твой.
Иди сам на поповские сайты,умалишённый...

Гость||

Мельниченко бредит. И после длительных праздников всё сильнее.

Имя: Гость
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