В Пензенской области готовятся к крещенским купаниям

12.01.2022 | 18:12

Сбор информации от организаторов мест крещенских купаний в самом разгаре. В центре ГИМС управления МЧС по области собирают данные муниципалитетов, где в ночь с 18 на 19 января хотят обустроить проруби для омовения. Сообщения о готовности оборудовать купели поступили из Башмаковского, Белинского, Бессоновского, Пензенского и ряда других районов.

«Из органов местного управления поданы сведения ориентировочно на 23 места купания на водоемах, а также около 40 мест, где купели на родниках», - сообщил начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Что касается областного центра, то пока никто из организаторов крещенских купаний не вышел с инициативой проведения ночных мероприятий на водоемах. В 2021 году в Пензе не было официально разрешенных мест, но там, где по традиции в Крещение собираются желающие окунуться в проруби, выставляли посты.

«Следим, чтобы не было массовых скоплений народа - не только у проруби, но и на вблизи расположенной территории», - отметил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Сергей Голенко.

В 2022-м также и в разрешенных, и в несанкционированных местах будут нести дежурство представители разных ведомств.

«В связи с распоряжением губернатора Пензенской области силы и средства Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционирует в режиме повышенной готовности с 11 по 21 января», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Переход на усиленный режим работы всех служб и ведомств связан с неблагоприятными погодными условиями, а также предстоящими крещенскими купаниями.