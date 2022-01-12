Из-за снега и Крещения в области ввели режим повышенной готовности

Во вторник, 11 января, в Пензенской области ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.
В документе уточняется, что режим повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС необходим в связи с прогнозируемым опасным метеорологическим явлением - сильным снегом, а также в целях недопущения несчастных случаев при проведении крещенских купаний.
Исполнительным органам государственной власти в регионе поручено организовать межведомственное взаимодействие и подготовиться к возможным авариям и катастрофам на подведомственных объектах (в том числе топливно-энергетических, социальных, жилищных, образовательных, культурных, спортивных и медицинских).
Министерству здравоохранения рекомендовано организовать дежурство медперсонала в местах крещенских купаний.
Сотрудники региональных управлений МЧС и МВД должны подготовиться к реагированию на возможные форс-мажорные ситуации на дорогах. Кроме того, первым предстоит организовать учет крещенских прорубей, вторым - обеспечить охрану общественного порядка в местах омовения и не допускать к купелям лиц в состоянии опьянения.
Главам муниципальных образований поручено:
- проинформировать население о введении режима повышенной готовности и о необходимости сократить выезды на личном транспорте;
- организовать уборку снега (при необходимости в две смены);
- помочь водителям и пассажирам, застрявшим в пути из-за заносов;
- назначить ответственных за безопасность людей у купелей;
- взять на контроль все традиционные места для купаний.
Документом утверждены и другие работы, которые должны быть проведены в ближайшее время. Режим будет действовать до 21 января.
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Шо, опять?
А Крещение тут при чём?