Общество

Из-за снега и Крещения в области ввели режим повышенной готовности

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Во вторник, 11 января, в Пензенской области ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

В документе уточняется, что режим повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС необходим в связи с прогнозируемым опасным метеорологическим явлением - сильным снегом, а также в целях недопущения несчастных случаев при проведении крещенских купаний.

Исполнительным органам государственной власти в регионе поручено организовать межведомственное взаимодействие и подготовиться к возможным авариям и катастрофам на подведомственных объектах (в том числе топливно-энергетических, социальных, жилищных, образовательных, культурных, спортивных и медицинских).

Министерству здравоохранения рекомендовано организовать дежурство медперсонала в местах крещенских купаний.

Сотрудники региональных управлений МЧС и МВД должны подготовиться к реагированию на возможные форс-мажорные ситуации на дорогах. Кроме того, первым предстоит организовать учет крещенских прорубей, вторым - обеспечить охрану общественного порядка в местах омовения и не допускать к купелям лиц в состоянии опьянения.

Главам муниципальных образований поручено:

- проинформировать население о введении режима повышенной готовности и о необходимости сократить выезды на личном транспорте;

- организовать уборку снега (при необходимости в две смены);

- помочь водителям и пассажирам, застрявшим в пути из-за заносов;

- назначить ответственных за безопасность людей у купелей;

- взять на контроль все традиционные места для купаний.

Документом утверждены и другие работы, которые должны быть проведены в ближайшее время. Режим будет действовать до 21 января.

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Гость||

Шо, опять?

А Крещение тут при чём?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ввели режим повышенной готовности.
Мы вводим режим повышенной готовности, что бы вы могли жить в режиме повышенной готовности пока живёте в режиме повышенной готовности.

Гость||

Реклама крещения! Попы кадить будут на воде, аминь! Будь готов-всегда готов!

Гость||

Да вроде уже третий год скоро, как в этом режиме сидим, его ещё не отменяли! Чаво он опять там ввёл? Не помнит нихрена!

Гость||

что должно измениться,да ничего.....

Гость||

Учёт прорубей проведут, больше заняться нечем!

Гость||

Режим повышенной готовности на режиме повышенной готовности? Вам там совсем делать нечего?

Гость||

Скоро пойдем свои пышные сисы окунать в прорубь

Гость||

Так убирайте снег. Техника и люди по отчётам готовы а город утопает в сугробах. Может хватит болтовнёй заниматься а исполняйте свои обязанности.

Имя: Гость
Комментарий:

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