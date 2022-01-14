Общество

Главную елку Пензы разберут более чем за полмиллиона рублей

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Медленно, но верно 2022 год постепенно перестает быть новым. Праздники закончились, и домик Деда Мороза после всех шумных гуляний закрывается. В выходные он уже не будет работать, а в понедельник, 17 января, приступят к его демонтажу.

Главный же символ любимого в народе праздника с площади Ленина по сложившейся традиции начнут разбирать после Крещения. Процесс это небыстрый, как и сборка - занимает около двух, а то и трех недель. Все зависит от погоды.

«Обычно МУП «Зеленое хозяйство» устанавливает две вышки, чтобы можно было каждый шарик снять. То есть все разбирается по деталям. Плюс ветки, которые вставляются в каркас, - каждую нужно снять, рассортировать по ярусам», - рассказала директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Нужно убрать огромные бетонные блоки, которые находятся в основании елки, свернуть весь электрический кабель, гирлянды. Поэтому демонтаж с эксплуатацией спецтехники обойдется в 586 475 рублей. А пока у пензенцев еще есть немного времени, чтобы сделать последние фото у главного новогоднего символа Пензы.

«Очень жалко, пришел на прощание посмотреть», - отметил школьник.

«У меня эту елку из окна видно, когда хочу смотрю. Меня все устраивает. Закончился Новый год - значит, закончился. Ничего особенного в этом нет, он заканчивается каждый год», - сообщила пенсионерка.

«Ходили, гуляли, очень красиво было. Хотелось бы, чтобы всегда так», - поделилась девушка.

«Если всегда так будет, то не станет праздника, так что так не должно быть всегда», - возразил молодой человек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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